Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T01:42+0300
https://ria.ru/20200104/1563102644.html
Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
https://cdn22.img.ria.ru/images/156308/42/1563084298_0:31:1468:856_1036x0_80_0_0_4ed0d830b6c4d39ce5496090caf36291.jpg
РИА Новости

Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани

01:42 04.01.2020
709
© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действовал в соответствии со своими полномочиями, распорядившись провести операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
"Эти действия соответствуют конституционным полномочиям верховного главнокомандующего", - сказал О'Брайен в ходе телефонного брифинга для журналистов. По его утверждению, соответствующие полномочия были предоставлены президенту еще в 2002 году в рамках борьбы с терроризмом.
Конгресс США имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение военных действий. Тем не менее, де-факто исполнительная власть проводит широкий спектр военных операций за рубежом, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защищать граждан США.
Демократы выразили возмущение тем, что убийство Сулеймани может привести к эскалации конфликта с Тегераном. Они также возмущены тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции заранее. При этом республиканцы в целом одобряют действия Трампа.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
01:35
Команда Трампа сочла "неприемлемым" бездействие в ситуации с Сулеймани
4001419
Обсудить 0
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Команда Трампа сочла "неприемлемым" бездействие в ситуации с Сулеймани
Американские военные в Ираке
США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
Кареты скорой помощи в Ираке
В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности к дальнейшим действиям против Ирана
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
В штате Нью-Йорк усилили меры безопасности в после убийства Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Иран
Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
Президент США Дональд Трамп
В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Иран "жестко" ответил на послание США касательно убийства Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Самолет Airbus A320 аварийно сел в Перми, сообщили СМИ
08:06Крымские ученые исследуют подводные находки в сирийском Тартусе
07:49На Ямале почти восемь часов тушили горевшую свалку мусора
07:31Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео
07:30Fitch: EastMed сделает газовый рынок юга ЕС конкурентнее
07:14Амстердам ввел новый налог для туристов
06:56Экс-посол США раскритиковал Вашингтон за убийство Сулеймани
06:48В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских
06:46Фаната Guns N’ Roses обвинили в незаконном размещении треков в Сети
06:23Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего
06:10Экс-президента Эквадора будут судить за взятки
06:04Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году
06:02Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
05:53Водонаева поспорила с фитнес-тренером, как добиться идеальной фигуры
05:48Помпео: Сулеймани планировал нападения на иракцев, ливанцев и сирийцев
05:06Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах неподалеку от Идлиба
04:34В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках
04:15Постпред Ирана в ООН приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
04:06Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
04:04Кудрявцева рассказала о самочувствии после срочной операции на груди
Лента новостейМолния