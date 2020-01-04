Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп действовал в соответствии со своими полномочиями, распорядившись провести операцию против иранского генерала Касема Сулеймани , заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Эти действия соответствуют конституционным полномочиям верховного главнокомандующего", - сказал О'Брайен в ходе телефонного брифинга для журналистов. По его утверждению, соответствующие полномочия были предоставлены президенту еще в 2002 году в рамках борьбы с терроризмом.

Конгресс США имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение военных действий. Тем не менее, де-факто исполнительная власть проводит широкий спектр военных операций за рубежом, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защищать граждан США.

Демократы выразили возмущение тем, что убийство Сулеймани может привести к эскалации конфликта с Тегераном. Они также возмущены тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции заранее. При этом республиканцы в целом одобряют действия Трампа.