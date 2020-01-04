Команда Трампа сочла "неприемлемым" бездействие в ситуации с Сулеймани

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа сочла "неприемлемым" риск бездействия в ситуации с проведением операции против иранского генерала Касема Сулеймани, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Могу сказать, что в команде президента по национальной безопасности имелся консенсус относительно того, что риск бездействия был неприемлем, учитывая наличие разведданных и эффективность, с которой действовал Сулеймани. Он такой человек, что его надо принимать очень серьезно", - сказал представитель госдепа.

Другой представитель американского внешнеполитического ведомства сообщил, что имел дело с Сулеймани "много лет" и даже считает его ответственным за бомбардировку собственного жилища.

"Мы не будем в безопасности в регионе, пока Иран преследует свою общую стратегию, но мы в общей безопасности без него (Сулеймани), чем с ним. Это я говорю исходя из многолетнего опыта работы по этому парню и его приспешникам", - заявил представитель госдепа.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.