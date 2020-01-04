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В штате Нью-Йорк усилили меры безопасности в после убийства Сулеймани
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РИА Новости

В штате Нью-Йорк усилили меры безопасности в после убийства Сулеймани

01:19 04.01.2020 (обновлено: 04:32 04.01.2020)
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© REUTERS / Stringer/File PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© REUTERS / Stringer/File Photo
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всем штате на фоне убийства главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в Багдаде.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
"В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке я распорядился усилить меры безопасности на важных объектах инфраструктуры на всей территории штата. Я размещаю национальную гвардию в аэропортах Нью-Йорка", - написал Куомо в Twitter.
Губернатор отметил, что пока угроз в отношении Нью-Йорка не поступало, но власти штата "готовы и начеку".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
00:59
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
1300204
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиНью-Йорк (штат)Багдад (город)ИранСШАВ мире
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