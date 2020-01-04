В штате Нью-Йорк усилили меры безопасности в после убийства Сулеймани

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всем штате на фоне убийства главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в Багдаде.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
"В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке я распорядился усилить меры безопасности на важных объектах инфраструктуры на всей территории штата. Я размещаю национальную гвардию в аэропортах Нью-Йорка", - написал Куомо в Twitter.
Губернатор отметил, что пока угроз в отношении Нью-Йорка не поступало, но власти штата "готовы и начеку".