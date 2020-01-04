СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA предоставляет партнерам по совместному предприятию нефтяные месторождения для эксплуатации из-за нехватки собственных средств и персонала, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и источники в отрасли.
Как рассказал агентству экс-министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес, PDVSA уже фактически передала контроль над производством партнерам по совместному предприятию.
"PDVSA больше не производит. Она подписывает контракты на производство с другими в рамках фактической приватизации", - заявил он.
По словам экс-министра, "Роснефть" и китайская CNPC входят в число компаний, которые помогают поддерживать PDVSA путем эксплуатации совместных месторождений или инвестиций в госкомпанию через покупки более крупных пакетов акций.
Источники из руководства компании, ее деловых партнеров и профсоюзов также заявили агентству, что партнеры без права голоса в 2019 году постепенно стали играть все более важную роль, в том числе в сферах закупок, торговли, финансирования и доставки.
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В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
США 28 января 2019 года объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
Позже Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
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