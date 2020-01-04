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СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями
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РИА Новости

СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями

01:16 04.01.2020 (обновлено: 04:49 04.01.2020)
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© AP PhotoНефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
© AP Photo
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA предоставляет партнерам по совместному предприятию нефтяные месторождения для эксплуатации из-за нехватки собственных средств и персонала, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и источники в отрасли.
Как рассказал агентству экс-министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес, PDVSA уже фактически передала контроль над производством партнерам по совместному предприятию.
"PDVSA больше не производит. Она подписывает контракты на производство с другими в рамках фактической приватизации", - заявил он.
По словам экс-министра, "Роснефть" и китайская CNPC входят в число компаний, которые помогают поддерживать PDVSA путем эксплуатации совместных месторождений или инвестиций в госкомпанию через покупки более крупных пакетов акций.
Источники из руководства компании, ее деловых партнеров и профсоюзов также заявили агентству, что партнеры без права голоса в 2019 году постепенно стали играть все более важную роль, в том числе в сферах закупок, торговли, финансирования и доставки.
Монумента Вашингтона
25 октября 2019, 00:32
США продлили санкции по бондам PDVSA
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
США 28 января 2019 года объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
Позже Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
Стенд компании Роснефть
18 октября 2019, 11:22
Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA "Роснефти"
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PDVSAВенесуэлаСШАЭкономика
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