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Религия и мировоззрение
2020-01-04T01:13+0300
https://ria.ru/20200104/1563102489.html
В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности
https://cdn25.img.ria.ru/images/144407/06/1444070680_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_a4e900c4f96df5a0dbb42ca596369ffb.jpg
РИА Новости

В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

01:13 04.01.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyПредставитель ЛГБТ-сообщества
Представитель ЛГБТ-сообщества
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Представитель ЛГБТ-сообщества. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
Объединенная методистская церковь — одна из крупнейших составляющих методистского движения. Она насчитывает в своих рядах более 13 миллионов верующих, в США это вторая по численности протестантская конфессия. Разногласия касаются совершения однополых браков в церкви и возможности поставления епископов-геев, не соблюдающих целибат.
Группа из 16 епископов и других лидеров церкви разработала предложение, согласно которому, Объединенная методистская церковь позволит отделение традиционалистов, которые сформируют собственную деноминацию. Отсоединившаяся часть церкви получит до 25 миллионов долларов и сохранит за собой церковную собственность на местах.
Данное предложение требует одобрения на общей конференции церкви в мае 2020 года.
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"Представляется весьма возможным, что предложение о разделении может означать конец или по крайней мере серьезное сокращение многолетней борьбы внутри деноминации относительно того, насколько приемлемо принимать гомосексуальность", - говорится в комментарии новостной службы церкви.
Конференция методистов в 2019 году в Сент-Луисе не только не привела к договоренностям, но и углубила разногласия, сказал нью-йоркский епископ церкви Томас Бикертон.
"Стало ясно, что линия на песке превратилась с каньон. Ситуация тупиковая настолько, что мы пришли к пониманию, что мы просто не можем больше оставаться в таком положении", - сказал Бикертон.
По его словам, разделение позволит методистам признать разногласия и с уважением друг к другу продолжать свою миссию поврозь.
Традиционалисты внутри методистской церкви уже предприняли ряд шагов для формирования новой конфессии, составив собственную доктрину.
Методизм — одно из крупнейших ответвлений протестантизма. Движение отделилось от Англиканской церкви в XVIII веке.
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Религия и мировоззрениеПротестантская Объединенная методистская церковьСШАВ мире
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