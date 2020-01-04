В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.

Объединенная методистская церковь — одна из крупнейших составляющих методистского движения. Она насчитывает в своих рядах более 13 миллионов верующих, в США это вторая по численности протестантская конфессия. Разногласия касаются совершения однополых браков в церкви и возможности поставления епископов-геев, не соблюдающих целибат.

Группа из 16 епископов и других лидеров церкви разработала предложение, согласно которому, Объединенная методистская церковь позволит отделение традиционалистов, которые сформируют собственную деноминацию. Отсоединившаяся часть церкви получит до 25 миллионов долларов и сохранит за собой церковную собственность на местах.

Данное предложение требует одобрения на общей конференции церкви в мае 2020 года.

"Представляется весьма возможным, что предложение о разделении может означать конец или по крайней мере серьезное сокращение многолетней борьбы внутри деноминации относительно того, насколько приемлемо принимать гомосексуальность", - говорится в комментарии новостной службы церкви.

Конференция методистов в 2019 году в Сент-Луисе не только не привела к договоренностям, но и углубила разногласия, сказал нью-йоркский епископ церкви Томас Бикертон.

"Стало ясно, что линия на песке превратилась с каньон. Ситуация тупиковая настолько, что мы пришли к пониманию, что мы просто не можем больше оставаться в таком положении", - сказал Бикертон.

По его словам, разделение позволит методистам признать разногласия и с уважением друг к другу продолжать свою миссию поврозь.

Традиционалисты внутри методистской церкви уже предприняли ряд шагов для формирования новой конфессии, составив собственную доктрину.