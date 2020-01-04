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https://ria.ru/20200104/1563102391.html
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
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РИА Новости

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

00:59 04.01.2020 (обновлено: 07:32 04.01.2020)
169814
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
"Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным", - написал Кадыров.
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Командующий "Кудс" генерал Касем Сулеймани и еще десять человек, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака, погибли накануне в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. Атака была произведена с санкции американского президента Дональда Трампа.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Иран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника.
Российский МИД назвал действия Вашингтона "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиРамзан КадыровИракРоссияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Во первых наступательное вооружение Россия на Ближний Восток не будет поставлять наступательное вооружение потому что иностранные инвесторы милее да и дети чиновников в Лондоне и США живут. Какие могут быть процессы под ударами ракет НАТО, гуманитарные разве что. Но кому это интересно?
4 января, 01:24
Сергей Кукин
53503341
Это не текст от Кадыров, где "шайтаны" и "чорты"?? Это какой-то копи-паст очень осторожного текста от МИД РФ))
4 января, 03:14
delmont67
341010928
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