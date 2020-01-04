В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

"Вопрос о том, должны ли вооруженные силы США участвовать в вооруженном конфликте с Ираном, может быть решен после полного информирования конгресса и публики относительно ставок в этом конфликте, после публичных дебатов в конгрессе и после голосования в конгрессе, как и задумано в конституции", - говорится в резолюции.

Демократы выразили возмущение тем, что убийство Сулеймани может привести к эскалации конфликта с Тегераном. Они также недовольны тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции заранее. При этом республиканцы в целом одобряют действия Трампа. Учитывая, что у однопартийцев президента США большинство в сенате, резолюция Кейна может быть обречена на провал при голосовании. Однако вследствие процедурных тонкостей у республиканцев нет возможности не допустить резолюцию до рассмотрение, которое может состояться в течение десяти дней.