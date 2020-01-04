В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Резолюция внесена на фоне убийства в Ираке в результате операции США иранского генерала Касема Сулеймани.
Конгресс США имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение военных действий. Тем не менее, де-факто исполнительная власть проводит широкий спектр военных операций за рубежом, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защищать граждан США.
"Вопрос о том, должны ли вооруженные силы США участвовать в вооруженном конфликте с Ираном, может быть решен после полного информирования конгресса и публики относительно ставок в этом конфликте, после публичных дебатов в конгрессе и после голосования в конгрессе, как и задумано в конституции", - говорится в резолюции.
Документ предполагает запретить Трампу любые "враждебные действия" против Ирана в течение 30 дней, если не будет получено разрешение конгресса.
Демократы выразили возмущение тем, что убийство Сулеймани может привести к эскалации конфликта с Тегераном. Они также недовольны тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции заранее. При этом республиканцы в целом одобряют действия Трампа. Учитывая, что у однопартийцев президента США большинство в сенате, резолюция Кейна может быть обречена на провал при голосовании. Однако вследствие процедурных тонкостей у республиканцев нет возможности не допустить резолюцию до рассмотрение, которое может состояться в течение десяти дней.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.