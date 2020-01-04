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Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
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РИА Новости

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

00:30 04.01.2020 (обновлено: 07:37 04.01.2020)
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
Правительство национального согласия Ливии, заседающее в Триполи, ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке. Парламент Турции 2 января утвердил отправку турецких военных в Ливию.

"Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам и женщинам, военным и гражданским лицам", - заявил Хафтар в своем видеообращении к ливийцам.

При этом Хафтар выразил уверенность, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган толкает свою армию на гибель.
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Ситуация в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией под предводительством маршала Халифы Хафтара, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения в Триполи. Ранее ЛНА не удалось достичь каких-либо серьезных успехов: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
Специальный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын
24 декабря 2019, 20:17
В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
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Халифа ХафтарЛивияВ мире
Популярные комментарии
У нас, слава Богу, в глубинке такой подъем экономики, что у ЧВК Вагнер проблем с набором героев, готовых отдать жизнь за наших ливийских братьев и ипотеку нет. Ответим Эрдогану по-нашему, по-русски!
4 января, 00:59
Диоген Киник
2115031995
По словам Эрдогана в Ливии на стороне нашего брата генерала Хафтара сражается 2 тысячи вагнеровцев. Это значит, что 2 тысячи наших российских семей скоро выплатят досрочно квартирную ипотеку! Порадуемся за них!
4 января, 01:12
Диоген Киник
21603588
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