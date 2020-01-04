Помпео и президент Ирака обсудили убийство генерала Сулеймани

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Майк Помпео и президент Ирака Бархам Салех обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани на фоне решения совета безопасности Ирака, осудившего нарушение территориальной целостности страны.
Ранее власти Ирака назвали атаку Пентагона грубым нарушением суверенитета Ирака, грубым нарушением условий присутствия американских войск в Ираке: их роль ограничена лишь тренировкой иракских войск и борьбой с "Исламским государством"* в составе коалиции.
"Госсекретарь ясно дал понять, что США привержены деэскалации. Президент Салех согласился с необходимостью сократить напряженность в регионе. Госсекретарь повторил, что США привержены суверенитету и независимости Ирака", - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
*Террористическая организация, запрещенная в России.