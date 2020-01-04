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2020-01-04T00:56+0300
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Производитель Superjet подал иск к "ИрАэро" почти на миллиард рублей
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РИА Новости

Производитель Superjet подал иск к "ИрАэро" почти на миллиард рублей

00:26 04.01.2020 (обновлено: 00:56 04.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаСамолет Superjet авиакомпании "ИрАэро"
Самолет Superjet авиакомпании ИрАэро
© РИА Новости / Нина Зотина
Самолет Superjet авиакомпании "ИрАэро". Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Иск был получен 30 декабря, ГСС намерена взыскать с "ИрАэро" более 941 миллиона рублей. На чем именно основываются требования авиапроизводителя, пока неизвестно.
В парке "ИрАэро" весной прошлого года было девять Superjet, всего она обладает порядка 30 авиалайнерами, выполняя полеты по десяткам направлений по России и за рубеж.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Superjet 100 — это российский региональный 100-местный самолет нового поколения, разработан и произведен компанией АО "Гражданские самолеты Сухого" при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Его первый полет состоялся в мае 2008 года. В 2011 году первый серийный самолет SSJ 100 был введен в эксплуатацию.
"Гражданские самолеты Сухого" (входят в "Сухой", структуру ОАК) - разработчик и производитель самолета SSJ100. Компания создана в 2000 году, полностью принадлежит компании "Сухой".
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Гражданские самолеты СухогоSukhoi SuperjetАрбитражный суд г. МосквыРоссияИрАэроЭкономика
Популярные комментарии
Ираэро перестала авиахлам покупать
4 января, 01:04
Сергей Кукин
24200735
Пока не ясен предмет иска, обсуждать нечего.
4 января, 01:42
Руслан Тлеуж
3500001
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