Производитель Superjet подал иск к "ИрАэро" почти на миллиард рублей

Иск был получен 30 декабря, ГСС намерена взыскать с "ИрАэро" более 941 миллиона рублей. На чем именно основываются требования авиапроизводителя, пока неизвестно.

В парке "ИрАэро" весной прошлого года было девять Superjet, всего она обладает порядка 30 авиалайнерами, выполняя полеты по десяткам направлений по России и за рубеж.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Superjet 100 — это российский региональный 100-местный самолет нового поколения , разработан и произведен компанией АО "Гражданские самолеты Сухого" при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Его первый полет состоялся в мае 2008 года. В 2011 году первый серийный самолет SSJ 100 был введен в эксплуатацию.