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В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
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РИА Новости

В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

00:11 04.01.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
АММАН, 4 янв - РИА Новости. Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
"Необходимо приложить все возможные усилия для сдерживания кризиса и остановки эскалации (конфликта), последствия которого масштабные и непредсказуемые", - написано в полученной РИА Новости копии заявления МИД королевства, в котором приводятся слова Фаиза.
В документе отмечено, что Амман с большой тревогой следит за развивающимися событиями в Ираке и выступает за необходимость объединения усилий для обеспечения безопасности и стабильности в Ираке.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул "необходимость спасти регион от развития новых кризисов путем политического решения вопросов, основываясь на региональных отношениях, созданных на соседской поддержке и невмешательстве во внутренние дела".
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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