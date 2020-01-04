Фаната Guns N’ Roses обвинили в незаконном размещении треков в Сети

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Фанат Guns N’ Roses, которого обвиняют в обнародовании почти 100 неопубликованных треков группы, получил письмо-предупреждение, . Фанат Guns N’ Roses, которого обвиняют в обнародовании почти 100 неопубликованных треков группы, получил письмо-предупреждение, сообщает NME.

Компания Universal Music Group утверждает, что именно Рик Дансфорд выложил в Сеть 97 композиций группы, созданных в период с 2000 по 2001 годы.

Предполагается, что Дансфорд получил к ним доступ после того как купил на аукционе запоминающее устройство с этими записями у бывшего агента группы Тома Зутаута.

"Мы сильно раздосадованы и огорчены тем, что человек, ответственный за эти записи, решил выставить на аукцион ранее не издававшиеся материалы, которые принадлежали его бывшему работодателю", - прокомментировал ситуацию нынешний менеджер группы.

Ранее руководство коллектива предлагало, что бы Данфорд вернул им эти записи за 15 тысяч долларов. Но, по информации Universal Music Group, тот решил вместо этого выложить материалы в Сеть. Сам Дансфорд свою вину отрицает.