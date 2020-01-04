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Культура
2020-01-04T02:25+0300
https://ria.ru/20200104/1563094219.html
Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
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РИА Новости

Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy

02:25 04.01.2020
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, сообщает THR.
Она войдет в состав предстоящего альбома, дата выхода которого пока не известна. Новый проект станет первой сольной пластинкой исполнителя после Purpose 2015 года.
За этот четырехлетний перерыв Бибер записал несколько песен с другими музыкантами: BloodPop, DJ Khaled, Эдом Шираном, а также Bad Guy с Билли Айлиш.
Ранее исполнитель анонсировал масштабные гастроли в 2020 году и документальный сериал, премьера которого ожидается на YouTube 27 января.
Джастин Бибер
25 декабря 2019, 12:51Культура
Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
003019
КультураБилли АйлишМузыкаНовости культурыЭд ШиранДжастин БиберYouTube
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