Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, сообщает THR.
Она войдет в состав предстоящего альбома, дата выхода которого пока не известна. Новый проект станет первой сольной пластинкой исполнителя после Purpose 2015 года.
За этот четырехлетний перерыв Бибер записал несколько песен с другими музыкантами: BloodPop, DJ Khaled, Эдом Шираном, а также Bad Guy с Билли Айлиш.
Ранее исполнитель анонсировал масштабные гастроли в 2020 году и документальный сериал, премьера которого ожидается на YouTube 27 января.
25 декабря 2019, 12:51КультураДжастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей