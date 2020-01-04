Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, . Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, сообщает THR.

Она войдет в состав предстоящего альбома, дата выхода которого пока не известна. Новый проект станет первой сольной пластинкой исполнителя после Purpose 2015 года.

За этот четырехлетний перерыв Бибер записал несколько песен с другими музыкантами: BloodPop, DJ Khaled, Эдом Шираном, а также Bad Guy с Билли Айлиш.