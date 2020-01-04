Полурыба, получеловек. Кому принадлежат останки загадочных существ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Проанализировав ДНК, исследователи подтвердили, что кости так называемого пилтдаунского человека — дело рук нечистоплотного любителя археологии британца Чарльза Доусона. Именно он впервые представил научному сообществу череп неизвестного предка Homo sapiens, якобы жившего около миллиона лет назад. Самые необычные научные подделки — в подборке РИА Новости.

Фальшивое звено эволюции

В 1912 году в гравийном карьере вблизи деревни Пилтдаун (Великобритания) рабочие нашли странный череп. По форме он походил на человеческий, но объем мозга был на треть меньше, а нижняя часть напоминала челюсть шимпанзе. Британский антрополог Артур Смит Вудворд, к которому привез находку коллекционер Чарльз Доусон, заявил, что это существо — переходное эволюционное звено между обезьяной и первыми представителями рода Homo. Древнего предка людей, жившего, по подсчетам ученого, около миллиона лет назад, назвали пилтдаунским человеком (Eoanthropus dawsoni).

Большая часть научного сообщества признала находку подлинной. Однако нашлись и скептики, утверждающие , что это подделка. В 1923 году немецкий анатом Франц Вейденрейх заявил, что пилтдаунский череп создан из останков современного человека и крупной обезьяны. Тридцать лет спустя исследователи Оксфордского университета, подвергнув череп химическому анализу, подтвердили это. Как оказалось, древнего получеловека собрали вручную из челюсти орангутанга, зубов шимпанзе и половины черепа Homo sapiens. Более того, все останки искусственно состарили, правда, кто это сделал, до последнего времени оставалось загадкой.

Среди возможных фальсификаторов даже называли писателя Артура Конан Дойла. Точку в деле поставил анализ ДНК, проведенный в 2016 году. Ученые, во-первых, выяснили, что челюсть принадлежала калимантанскому орангутангу (Pongo pygmaeus), хотя зубы в ней располагались неправильно — их явно поместила туда человеческая рука. Верхняя же часть черепа — от Homo sapiens, жившего около тысячи лет назад. Во-вторых, появились неопровержимые доказательства, что подделку создал Чарльз Доусон.

CC0 / J. Arthur Thomson, The Outline of Science, Internet Archive Book Images / Пилтдаунский человек (реконструкции 1922 и 1914 года). Впоследствии ученые доказали, что этот череп — подделка, созданная из костей орангутанга и Homo sapiens CC0 / J. Arthur Thomson, The Outline of Science, Internet Archive Book Images / Пилтдаунский человек (реконструкции 1922 и 1914 года). Впоследствии ученые доказали, что этот череп — подделка, созданная из костей орангутанга и Homo sapiens

Археораптор-то ненастоящий

Похожая участь ждала еще одно "переходное звено" эволюции — археораптора. В 1999 году в провинции Ляонинг на северо-востоке Китая обнаружили окаменелости существа, якобы одновременно похожего на птицу и динозавра. Ему даже присвоили наукообразное название Archaeoraptor liaoningensis, но профессиональные палеонтологи практически сразу поставили все это под сомнение.

Уже через несколько месяцев показали , что археораптор собран из окаменелых частей нескольких животных, принадлежавших разным видам. Хвост достался от маленького крылатого динозавра микрораптора из семейства дромеозавридов, а передняя часть — от вымершей птицы Yanornis martini.

CC BY-SA 4.0 / Jonathan Chen / Окаменелые остатки "археораптора", представленные ученым в 1999 году. Быстро выяснилось, что это фальшивка CC BY-SA 4.0 / Jonathan Chen / Окаменелые остатки "археораптора", представленные ученым в 1999 году. Быстро выяснилось, что это фальшивка

Автора подделки не установили, зато известно, кто больше всего от этого пострадал — Стивен Черкас, директор небольшого музея динозавров в штате Юта (США). Узнав о невероятной находке, он собрал 80 тысяч долларов и выкупил окаменелость. Черкас надеялся отбить вложения, однако ему пришлось убрать фейк из коллекции музея.

Владычицы морские

Сразу в нескольких британских и американских музеях хранятся мумии русалок — человекоподобных существ с рыбьим хвостом вместо ног. Наиболее известны экспонаты музея Бакстона и барнумская русалка . Они же считаются самыми изученными.

Барнумскую морскую деву, за которую ее первый владелец Самюэль Барретт Идс отдал баснословные деньги, разоблачили еще в конце XIX века. Специалисты музея при университете Глазго, обследовав мумию, выяснили, что верхняя часть — от детеныша орангутанга, а нижняя — от крупной рыбы, скорее всего, лосося.

© Фото : Buxton Museum and Art Gallery, Derbyshire County Council Мумия бакстонской русалки, которая на проверку оказалась сделана из проволоки, дерева и рыбьих останков. Волосы и кожа оказались человеческими © Фото : Buxton Museum and Art Gallery, Derbyshire County Council Мумия бакстонской русалки, которая на проверку оказалась сделана из проволоки, дерева и рыбьих останков. Волосы и кожа оказались человеческими

Русалку из музея Бакстона тщательно изучили в наши дни. В 2012 году ученые из университетов Линкольна и Кембриджа сообщили , что мумия на 40 процентов состоит из останков рыбы, а на 55 — из человеческого материала. Остальное — дерево и проволока, из которой сделаны ребра и верхняя часть туловища. Волосы, кожа и зубы (выпиленные из костей) — человеческие.

Таинственный карлик из Сан-Педро

В 1932 году в горах Сан-Педро (США) два старателя взорвали скалу с золотоносной жилой. Когда пыль улеглась, они увидели небольшую камеру с крошечной мумией человека. Старатели продали находку на черном рынке.

Впоследствии, пройдя через нескольких коллекционеров, она оказалась у исследователей университета Вайоминга (США). Проведенный ими в 1950 году рентген показал, что у существа человекоподобный скелет, кости позвоночника, ключицы и черепа сломаны. Возникла версия, что это представитель племени "маленьких людей", которые упоминались в мифах североамериканских индейцев.

CC0 / / Мумия крошечного человечка, найденная в горах Сан-Педро. Ученые доказали, что это был ребенок, страдающий анэнцефалией — смертельным внутриутробным пороком развития CC0 / / Мумия крошечного человечка, найденная в горах Сан-Педро. Ученые доказали, что это был ребенок, страдающий анэнцефалией — смертельным внутриутробным пороком развития