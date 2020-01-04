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РИА Наука
2020-01-04T08:00+0300
https://ria.ru/20200104/1563029626.html
Полурыба, получеловек. Кому принадлежат останки загадочных существ
https://cdn25.img.ria.ru/images/156302/37/1563023756_0:645:2000:1770_1036x0_80_0_0_3c6c5a0aa904aef9d9445df9cb8a5ef0.jpg
РИА Новости

Полурыба, получеловек. Кому принадлежат останки загадочных существ

08:00 04.01.2020
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© Depositphotos / CouperfieldРуки археолога с черепом
Руки археолога с черепом
© Depositphotos / Couperfield
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Проанализировав ДНК, исследователи подтвердили, что кости так называемого пилтдаунского человека — дело рук нечистоплотного любителя археологии британца Чарльза Доусона. Именно он впервые представил научному сообществу череп неизвестного предка Homo sapiens, якобы жившего около миллиона лет назад. Самые необычные научные подделки — в подборке РИА Новости.

Фальшивое звено эволюции

В 1912 году в гравийном карьере вблизи деревни Пилтдаун (Великобритания) рабочие нашли странный череп. По форме он походил на человеческий, но объем мозга был на треть меньше, а нижняя часть напоминала челюсть шимпанзе. Британский антрополог Артур Смит Вудворд, к которому привез находку коллекционер Чарльз Доусон, заявил, что это существо — переходное эволюционное звено между обезьяной и первыми представителями рода Homo. Древнего предка людей, жившего, по подсчетам ученого, около миллиона лет назад, назвали пилтдаунским человеком (Eoanthropus dawsoni).
Большая часть научного сообщества признала находку подлинной. Однако нашлись и скептики, утверждающие, что это подделка. В 1923 году немецкий анатом Франц Вейденрейх заявил, что пилтдаунский череп создан из останков современного человека и крупной обезьяны. Тридцать лет спустя исследователи Оксфордского университета, подвергнув череп химическому анализу, подтвердили это. Как оказалось, древнего получеловека собрали вручную из челюсти орангутанга, зубов шимпанзе и половины черепа Homo sapiens. Более того, все останки искусственно состарили, правда, кто это сделал, до последнего времени оставалось загадкой.
Среди возможных фальсификаторов даже называли писателя Артура Конан Дойла. Точку в деле поставил анализ ДНК, проведенный в 2016 году. Ученые, во-первых, выяснили, что челюсть принадлежала калимантанскому орангутангу (Pongo pygmaeus), хотя зубы в ней располагались неправильно — их явно поместила туда человеческая рука. Верхняя же часть черепа — от Homo sapiens, жившего около тысячи лет назад. Во-вторых, появились неопровержимые доказательства, что подделку создал Чарльз Доусон.
CC0 / J. Arthur Thomson, The Outline of Science, Internet Archive Book Images / Пилтдаунский человек (реконструкции 1922 и 1914 года). Впоследствии ученые доказали, что этот череп — подделка, созданная из костей орангутанга и Homo sapiens
Пилтдаунский человек (реконструкции 1922 и 1914 года)
CC0 / J. Arthur Thomson, The Outline of Science, Internet Archive Book Images /
Пилтдаунский человек (реконструкции 1922 и 1914 года). Впоследствии ученые доказали, что этот череп — подделка, созданная из костей орангутанга и Homo sapiens

Археораптор-то ненастоящий

Похожая участь ждала еще одно "переходное звено" эволюции — археораптора. В 1999 году в провинции Ляонинг на северо-востоке Китая обнаружили окаменелости существа, якобы одновременно похожего на птицу и динозавра. Ему даже присвоили наукообразное название Archaeoraptor liaoningensis, но профессиональные палеонтологи практически сразу поставили все это под сомнение.
Уже через несколько месяцев показали, что археораптор собран из окаменелых частей нескольких животных, принадлежавших разным видам. Хвост достался от маленького крылатого динозавра микрораптора из семейства дромеозавридов, а передняя часть — от вымершей птицы Yanornis martini.
CC BY-SA 4.0 / Jonathan Chen / Окаменелые остатки "археораптора", представленные ученым в 1999 году. Быстро выяснилось, что это фальшивка
Окаменелые остатки археораптора
CC BY-SA 4.0 / Jonathan Chen /
Окаменелые остатки "археораптора", представленные ученым в 1999 году. Быстро выяснилось, что это фальшивка
Автора подделки не установили, зато известно, кто больше всего от этого пострадал — Стивен Черкас, директор небольшого музея динозавров в штате Юта (США). Узнав о невероятной находке, он собрал 80 тысяч долларов и выкупил окаменелость. Черкас надеялся отбить вложения, однако ему пришлось убрать фейк из коллекции музея.
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Владычицы морские

Сразу в нескольких британских и американских музеях хранятся мумии русалок — человекоподобных существ с рыбьим хвостом вместо ног. Наиболее известны экспонаты музея Бакстона и барнумская русалка. Они же считаются самыми изученными.
Барнумскую морскую деву, за которую ее первый владелец Самюэль Барретт Идс отдал баснословные деньги, разоблачили еще в конце XIX века. Специалисты музея при университете Глазго, обследовав мумию, выяснили, что верхняя часть — от детеныша орангутанга, а нижняя — от крупной рыбы, скорее всего, лосося.
© Фото : Buxton Museum and Art Gallery, Derbyshire County CouncilМумия бакстонской русалки, которая на проверку оказалась сделана из проволоки, дерева и рыбьих останков. Волосы и кожа оказались человеческими
Мумия Бакстонской русалки
© Фото : Buxton Museum and Art Gallery, Derbyshire County Council
Мумия бакстонской русалки, которая на проверку оказалась сделана из проволоки, дерева и рыбьих останков. Волосы и кожа оказались человеческими
Русалку из музея Бакстона тщательно изучили в наши дни. В 2012 году ученые из университетов Линкольна и Кембриджа сообщили, что мумия на 40 процентов состоит из останков рыбы, а на 55 — из человеческого материала. Остальное — дерево и проволока, из которой сделаны ребра и верхняя часть туловища. Волосы, кожа и зубы (выпиленные из костей) — человеческие.
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Таинственный карлик из Сан-Педро

В 1932 году в горах Сан-Педро (США) два старателя взорвали скалу с золотоносной жилой. Когда пыль улеглась, они увидели небольшую камеру с крошечной мумией человека. Старатели продали находку на черном рынке.
Впоследствии, пройдя через нескольких коллекционеров, она оказалась у исследователей университета Вайоминга (США). Проведенный ими в 1950 году рентген показал, что у существа человекоподобный скелет, кости позвоночника, ключицы и черепа сломаны. Возникла версия, что это представитель племени "маленьких людей", которые упоминались в мифах североамериканских индейцев.
CC0 / / Мумия крошечного человечка, найденная в горах Сан-Педро. Ученые доказали, что это был ребенок, страдающий анэнцефалией — смертельным внутриутробным пороком развития
Мумия гор Сан-Педро
CC0 / /
Мумия крошечного человечка, найденная в горах Сан-Педро. Ученые доказали, что это был ребенок, страдающий анэнцефалией — смертельным внутриутробным пороком развития
В начале XXI века американские антропологи сделали анализ ДНК и пришли к выводу, что это новорожденный индеец. Слишком маленький даже для младенца рост, измененные черты лица свидетельствуют о том, что он страдал редким пороком внутриутробного развития — анэнцефалией. "Маленький человек" умер сразу после рождения. Судя по данным радиоуглеродного анализа, это случилось примерно в 1700 году.
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