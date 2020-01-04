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Культура
2020-01-04T08:00+0300
https://ria.ru/20200104/1562974595.html
Наш человек в Берлине, или Почему мы любим Тилля Линдеманна
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РИА Новости

Наш человек в Берлине, или Почему мы любим Тилля Линдеманна

08:00 04.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна "В тихой ночи. Лирика" в торговом центре "Колумбус" в Москве
Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна В тихой ночи. Лирика в торговом центре Колумбус в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня вокалисту Rammstein Тиллю Линдеманну исполнилось 57. Его имя регулярно мелькает в новостях, папарацци следят за каждым шагом, а новые клипы набирают миллионные просмотры за считанные часы. О том, почему в России и в мире так любят немецкого рокера, — в материале РИА Новости.
Лучшей характеристикой Тиллю могла бы стать фраза из фильма "Асса", адресованная одному из центральных персонажей, чернокожему музыканту Вите: "Он наш, советский негр, социалистический".
Вот и Линдеманн — тоже немного наш, социалистический: он из восточных немцев, из дружественной ГДР. Собственно, именно оттуда у него школьные знания русского языка, любовь к конструктивизму и советской эстетике, имперский романтизм.
Он мог бы сделать отнюдь не музыкальную карьеру: были все задатки. Мальчишкой Тилль увлекался плаванием. Результаты показывал блестящие: в десять лет попал в школу олимпийского резерва, закончил ее с отличием, стал членом сборной ГДР. Так что в Москву мог бы попасть в первый раз еще в 1980 году, все шло к тому, что он станет одной из главных надежд сборной на Олимпийских играх. Но увы!
© AFP 2019 / ANP / Robert VosСолист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Pinkpop 2002 в Ландграфе
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Pinkpop 2002 в Ландграфе
1 из 3
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Pinkpop 2002 в Ландграфе
© AFP 2019 / ANP / Robert Vos
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вокалист группы Тилль Линдеманн выступает на сцене СК "Олимпийский"

Концерт группы Rammstein в Москве.
2 из 3

Вокалист группы Тилль Линдеманн выступает на сцене СК "Олимпийский"

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступает на фестивале "Рок над Волгой" у поселка Петра-Дубрава Самарской области

Фестиваль Рок над Волгой
3 из 3

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступает на фестивале "Рок над Волгой" у поселка Петра-Дубрава Самарской области

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
1 из 3
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Pinkpop 2002 в Ландграфе
© AFP 2019 / ANP / Robert Vos
2 из 3

Вокалист группы Тилль Линдеманн выступает на сцене СК "Олимпийский"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступает на фестивале "Рок над Волгой" у поселка Петра-Дубрава Самарской области

© РИА Новости / Юрий Стрелец
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На соревнованиях в Италии он без разрешения тренера покинул гостиницу. Вылез из отеля по пожарной лестнице и вместе со своей девушкой отправился покорять Рим. Правда, далеко пара не ушла: очень быстро на их пути возник секс-шоп — там-то Тилля и застукали.
Начались самые настоящие разборки, Линдеманна даже вызывали в Штази на допросы — зачем это молодой спортсмен покинул расположение команды в самом сердце загнивающего капитализма?! Международная спортивная карьера завершилась: тренерам сборной не рекомендовали включать его в заявку. С плаванием как профессией пришлось расстаться.
Тилль самостоятельно освоил игру на музыкальных инструментах и начал пробовать петь. Начинающего панк-рокера заприметил гитарист Рихард Круспе, который как раз создавал собственную группу — и ему очень был нужен вокалист.
Линдеманн удивился приглашению: он-то хотел быть барабанщиком, но Круспе оценил мощный низкий голос в сочетании с эффектной внешностью (плавание сформировало отличную фигуру). На сцене возникал брутальный воин, настоящий викинг, эталон мужского начала. Собственно, именно из дуэта Круспе и Линдеманна в 1994 году и возникла группа Rammstein.
© T.C.I.RAMMSTEIN
RAMMSTEIN
1 из 4
RAMMSTEIN
© T.C.I.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники группы Rammstein Пауль Ландерс, Тилль Линдеманн и Рихард Круспе (слева направо) выступают на сцене СК "Олимпийский"

Концерт группы Rammstein в Москве.
2 из 4

Участники группы Rammstein Пауль Ландерс, Тилль Линдеманн и Рихард Круспе (слева направо) выступают на сцене СК "Олимпийский"

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2019 / Scanpix Sweden / Tobias RostlundСолист Rammstein Тилль Линдеманн на на рок-фестивале в шведском городе Хультсфред
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на на рок-фестивале в шведском городе Хультсфред
3 из 4
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на на рок-фестивале в шведском городе Хультсфред
© AFP 2019 / Scanpix Sweden / Tobias Rostlund
© РИА Новости / Антон Стеков / Перейти в фотобанк

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступает на фестивале "Рок над Волгой" у поселка Петра-Дубрава Самарской области

Выступление группы Rammstein
4 из 4

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступает на фестивале "Рок над Волгой" у поселка Петра-Дубрава Самарской области

© РИА Новости / Антон Стеков
Перейти в фотобанк
1 из 4
RAMMSTEIN
© T.C.I.
2 из 4

Участники группы Rammstein Пауль Ландерс, Тилль Линдеманн и Рихард Круспе (слева направо) выступают на сцене СК "Олимпийский"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 4
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на на рок-фестивале в шведском городе Хультсфред
© AFP 2019 / Scanpix Sweden / Tobias Rostlund
4 из 4

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступает на фестивале "Рок над Волгой" у поселка Петра-Дубрава Самарской области

© РИА Новости / Антон Стеков
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Обладатель завораживающей девушек внешности оказался еще и поэтом. Он очень быстро писал стихи для песен, да и музыкальных идей у него было полно. Опыта, правда, не хватало, так что предложения Тилля носили порой совершенно безумный характер с точки зрения классической рок-музыки. Но это и было нужно! Идеи Линдеманна дополняли стилистическое безумие Круспе, мечтавшего собрать воедино имперскую эстетику, хард-роковую мощь и электронный драйв, — в результате возникла главная немецкая рок-группа, и по сей день с легкостью собирающая стадионы по всему миру.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна "В тихой ночи. Лирика"

Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна В тихой ночи. Лирика в торговом центре Колумбус в Москве
1 из 3

Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна "В тихой ночи. Лирика"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги "В тихой ночи. Лирика"

Солист Rammstein Тилль Линдеманн представил свою книгу в Москве
2 из 3

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги "В тихой ночи. Лирика"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна "В тихой ночи. Лирика"

Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна В тихой ночи. Лирика в Москве
3 из 3

Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна "В тихой ночи. Лирика"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна "В тихой ночи. Лирика"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги "В тихой ночи. Лирика"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна "В тихой ночи. Лирика"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ну а Тилль при этом еще и реализуется как поэт: книги его стихов (кстати, русский перевод своей лирики он редактировал самостоятельно) также становятся бестселлерами. Да и в музыке он не ограничивает себя форматом групповой работы. У музыканта есть свой проект Lindemann, в котором он объединился со шведом Петером Тэгтгреном.
Папарацци уже замучились обсуждать его якобы роман со Светланой Лободой. Полагают, будто у пары есть совместный ребенок (что они оба не комментируют). Да и сам Тилль, словно издеваясь над репортерами, постоянно подбрасывает им пищу для размышлений.
Так, для рекламной кампании нового альбома Lindemann он не просто привлек Лободу к сотрудничеству, но дал ей главную женскую роль. Да и альбом, возможно, не просто так называется F&M (Frau und Mann, в переводе с немецкого — "Женщина и мужчина").
Истинный ариец, характер нордический, стойкий, отличный спортсмен — характеристика, когда-то данная Юлианом Семеновым Штирлицу, стопроцентно подходит Тиллю Линдеманну. Одного из самых брутальных мужчин на современной музыкальной сцене вместе с тем называют в числе самых романтических рок-персон. Человек со стальными мускулами, но при этом — тонкий и начитанный интеллектуал.
© AFP 2019 / DPA / Axel HeimkenСолист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Wacken Open Air
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Wacken Open Air
1 из 4
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Wacken Open Air
© AFP 2019 / DPA / Axel Heimken
© AP Photo / CTK / Michal KamarytСолист Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в Праге
Солист Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в Праге
2 из 4
Солист Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в Праге
© AP Photo / CTK / Michal Kamaryt
© AFP 2019 / Thomas WirthСолист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Eurockeenes в Бельфоре
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Eurockeenes в Бельфоре
3 из 4
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Eurockeenes в Бельфоре
© AFP 2019 / Thomas Wirth
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вокалист группы Тилль Линдеманн выступает на сцене СК "Олимпийский"

Концерт группы Rammstein в Москве.
4 из 4

Вокалист группы Тилль Линдеманн выступает на сцене СК "Олимпийский"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 4
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Wacken Open Air
© AFP 2019 / DPA / Axel Heimken
2 из 4
Солист Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в Праге
© AP Photo / CTK / Michal Kamaryt
3 из 4
Солист Rammstein Тилль Линдеманн на фестивале Eurockeenes в Бельфоре
© AFP 2019 / Thomas Wirth
4 из 4

Вокалист группы Тилль Линдеманн выступает на сцене СК "Олимпийский"

© РИА Новости / Илья Питалев
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Мы и видим в нем эдакого "своего немца", товарища по бывшему соцлагерю и одновременно — невероятно талантливого и харизматичного персонажа. Не мужчина, а мечта: символ, живой памятник самому себе. И это умелое обращение с публичным образом — именно та черта, которая и составляет, пожалуй, 50 процентов успеха, не умаляет его талант, а выгодно подчеркивает.
100000
КультураМузыкаТилль ЛиндеманнRammsteinЮлиан СеменовГерманияРоссияБерлин (город)
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