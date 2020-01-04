Наш человек в Берлине, или Почему мы любим Тилля Линдеманна

Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна "В тихой ночи. Лирика" в торговом центре "Колумбус" в Москве

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня вокалисту Rammstein Тиллю Линдеманну исполнилось 57. Его имя регулярно мелькает в новостях, папарацци следят за каждым шагом, а новые клипы набирают миллионные просмотры за считанные часы. О том, почему в России и в мире так любят немецкого рокера, — в материале РИА Новости.

Лучшей характеристикой Тиллю могла бы стать фраза из фильма "Асса", адресованная одному из центральных персонажей, чернокожему музыканту Вите: "Он наш, советский негр, социалистический".

Вот и Линдеманн — тоже немного наш, социалистический: он из восточных немцев, из дружественной ГДР. Собственно, именно оттуда у него школьные знания русского языка, любовь к конструктивизму и советской эстетике, имперский романтизм.

Он мог бы сделать отнюдь не музыкальную карьеру: были все задатки. Мальчишкой Тилль увлекался плаванием. Результаты показывал блестящие: в десять лет попал в школу олимпийского резерва, закончил ее с отличием, стал членом сборной ГДР. Так что в Москву мог бы попасть в первый раз еще в 1980 году, все шло к тому, что он станет одной из главных надежд сборной на Олимпийских играх. Но увы!

На соревнованиях в Италии он без разрешения тренера покинул гостиницу. Вылез из отеля по пожарной лестнице и вместе со своей девушкой отправился покорять Рим. Правда, далеко пара не ушла: очень быстро на их пути возник секс-шоп — там-то Тилля и застукали.

Начались самые настоящие разборки, Линдеманна даже вызывали в Штази на допросы — зачем это молодой спортсмен покинул расположение команды в самом сердце загнивающего капитализма?! Международная спортивная карьера завершилась: тренерам сборной не рекомендовали включать его в заявку. С плаванием как профессией пришлось расстаться.

Тилль самостоятельно освоил игру на музыкальных инструментах и начал пробовать петь. Начинающего панк-рокера заприметил гитарист Рихард Круспе, который как раз создавал собственную группу — и ему очень был нужен вокалист.

Линдеманн удивился приглашению: он-то хотел быть барабанщиком, но Круспе оценил мощный низкий голос в сочетании с эффектной внешностью (плавание сформировало отличную фигуру). На сцене возникал брутальный воин, настоящий викинг, эталон мужского начала. Собственно, именно из дуэта Круспе и Линдеманна в 1994 году и возникла группа Rammstein.

Обладатель завораживающей девушек внешности оказался еще и поэтом. Он очень быстро писал стихи для песен, да и музыкальных идей у него было полно. Опыта, правда, не хватало, так что предложения Тилля носили порой совершенно безумный характер с точки зрения классической рок-музыки. Но это и было нужно! Идеи Линдеманна дополняли стилистическое безумие Круспе, мечтавшего собрать воедино имперскую эстетику, хард-роковую мощь и электронный драйв, — в результате возникла главная немецкая рок-группа, и по сей день с легкостью собирающая стадионы по всему миру.

Ну а Тилль при этом еще и реализуется как поэт: книги его стихов (кстати, русский перевод своей лирики он редактировал самостоятельно) также становятся бестселлерами. Да и в музыке он не ограничивает себя форматом групповой работы. У музыканта есть свой проект Lindemann, в котором он объединился со шведом Петером Тэгтгреном.

Папарацци уже замучились обсуждать его якобы роман со Светланой Лободой. Полагают, будто у пары есть совместный ребенок (что они оба не комментируют). Да и сам Тилль, словно издеваясь над репортерами, постоянно подбрасывает им пищу для размышлений.

Так, для рекламной кампании нового альбома Lindemann он не просто привлек Лободу к сотрудничеству, но дал ей главную женскую роль. Да и альбом, возможно, не просто так называется F&M (Frau und Mann, в переводе с немецкого — "Женщина и мужчина").

Истинный ариец, характер нордический, стойкий, отличный спортсмен — характеристика, когда-то данная Юлианом Семеновым Штирлицу, стопроцентно подходит Тиллю Линдеманну. Одного из самых брутальных мужчин на современной музыкальной сцене вместе с тем называют в числе самых романтических рок-персон. Человек со стальными мускулами, но при этом — тонкий и начитанный интеллектуал.