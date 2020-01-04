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Подводные загонщики. У США появился еще один повод бояться ВМФ России
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РИА Новости

Подводные загонщики. У США появился еще один повод бояться ВМФ России

08:00 04.01.2020
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© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Универсальность, скрытность и новейшее ракетное оружие — в 2020-м российским военным морякам передадут сразу две атомные подлодки проекта "Ясень-М" — "Казань" и "Новосибирск". Первая уже на испытаниях, вторую спустили на воду в конце декабря. Всего флот получит шесть таких субмарин. О том, смогут ли они вместе стать силой, способной обеспечить боевую устойчивость других кораблей флота, — в материале РИА Новости.

Не такая, как все

В отличие от предыдущих поколений многоцелевых субмарин "Ясени" выполнены по принципиально новой схеме. Ранее при разработке подводных крейсеров упор делали на живучесть — их строили двухкорпусными, то есть легкий корпус охватывал более прочный.
Это действительно повышало живучесть, но одновременно негативно сказывалось на шумности. "Ясени" же имеют смешанную архитектуру — полуторакорпусную: легкий корпус опоясывает подводную лодку не полностью, а лишь частично — в носовой части, в районе рубки и от ракетного отсека до кормы.
Внутри "Новосибирск" поделен на восемь отсеков, разделенных прочными переборками. За счет автоматизации большинства процессов численность экипажа сокращена до 64 человек. Для лодки такого размера — совсем немного. Командный пункт обустроен в носу. Сразу за ним — торпедный отсек, что тоже можно считать новшеством для отечественного подводного флота.
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Традиционно торпедные аппараты размещали в носу, однако на "Ясенях" они сдвинуты ближе к миделю. Это сделано для оптимизации работы мощного гидроакустического комплекса лодки. Разработчики утверждают, что "Ясени" из-за такой компоновки оборудования превосходят современные американские субмарины в поисковом потенциале, и называют российские крейсеры "королями подводных дуэлей".
Снизить заметность в поле работы вражеских сонаров помогают более десяти тысяч резиновых "кирпичиков", покрывающих поверхность "Новосибирска". Особая форма малошумного гребного винта строго засекречена — даже при спуске на воду он был скрыт от посторонних глаз чехлом. Разработчики утверждают, что благодаря составной конструкции винт практически не дает вибраций.
© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"Церемония вывода АПЛ "Новосибирск" из эллинга АО "ПО "Севмаш"
Церемония вывода АПЛ Новосибирск из эллинга АО ПО Севмаш
© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"
Церемония вывода АПЛ "Новосибирск" из эллинга АО "ПО "Севмаш"

Ракетный шквал

Ракетное вооружение крейсера сосредоточено в центральной части корпуса — восемь вертикальных универсальных пусковых установок. В зависимости от конкретной задачи там размещают в том числе и разные модификации крылатых "Калибров": противокорабельные, противолодочные или для ударов по наземным целям. Дальность полета таких ракет достигает полутора тысяч километров.
Кроме того, "Ясени" могут стрелять и сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс". Они предназначены для уничтожения крупных надводных кораблей. Максимальная скорость с боевой частью массой 250 килограммов — около 2,5 тысячи километров в час. По данным производителя, "Оникс" может поразить цель на дистанции до трехсот километров.
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На вооружении российского флота П-800 стоят с начала 2000-х, причем, по некоторым данным, уже разработана модернизированная версия ракеты с увеличенной дальностью полета. Более того, улучшенный "Оникс" оснащается как обычной, так и ядерной боевой частью. Стандартный боезапас одной субмарины — 32 ракеты.
Не исключено, что в будущем "Ясени" оснастят специальными робототехническими комплексами — подводными беспилотниками, способными покидать носитель и управляться с его борта. Такие средства можно, например, использовать как обманки, создавая иллюзию присутствия субмарины в определенном районе Мирового океана. Предусмотрено использование как одноразовых, так и возвращаемых беспилотников — для ударов, разведки и связи.
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег КулешовАПЛ "Северодвинск"
АПЛ Северодвинск
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
АПЛ "Северодвинск"

Довели до ума

Первая подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М" проходит испытания. Андреевский флаг на борту должны были поднять в конце 2019-го, но испытания вскрыли несколько "детских болячек", связанных с системой управления. Корабелы пообещали доработать "Казань" в ближайшее время и передать флоту до конца 2020-го.
Всего же до конца 2023-го ВМФ получит шесть "Ясеней-М". Плюс в составе флота числится один "Ясень" без приставки "М" — головной "Северодвинск", родоначальник российских многоцелевых атомных подлодок четвертого поколения. К их разработке приступили еще в конце 1970-х, но окончательный облик сформировался только к началу 1990-х. Тогда же на стапелях "Севмаша" заложили "Северодвинск", который из-за нехватки денег не могли достроить целых двадцать лет. Флоту его передали только в 2014-м.
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Впрочем, вынужденная задержка даже сыграла корабелам на руку: они успели детально отработать новые технологии и применить их в модернизированной серии. "Ясеням" существенно обновили элементную базу, комплексы радиоэлектронного вооружения и в целом глубоко модернизировали все оборудование.
К главным западным конкурентам "Ясеней" эксперты относят американские субмарины типа "Вирджиния". Эти корабли станут основой подводного флота США — в ближайшие двадцать лет ВМС планируют получить тридцать единиц. Все современные многоцелевые субмарины предназначены для борьбы с другими подлодками, корабельными группировками, авианосными соединениями, а также способны наносить ракетные удары по наземным целям.
© Инфографика / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Северодвинск"
Атомная подводная лодка Северодвинск
© Инфографика
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Атомная подводная лодка "Северодвинск"
1300001
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АПЛ "Ясень-М"Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)АПЛ "Казань"АПЛ СеверодвинскРоссияВМФ РФБезопасность
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