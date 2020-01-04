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Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
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РИА Новости

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

08:00 04.01.2020
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© AP Photo / Richard DrewТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд. Триггером послужит резкое замедление мировой экономики вместе с огромными государственными долгами. Крупнейшие инвестбанки утверждают, что ситуация на фондовых рынках очень напоминает 2008 год. Ждать ли финансового апокалипсиса и почему к кризису уже подготовились миллиардеры — в материале РИА Новости.

Резкое замедление и огромные долги

Темпы роста мировой экономики в прошлом году оказались самыми низкими со времен финансового кризиса 2008-го, отмечает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это верный признак того, что экономический спад не за горами.
В отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) подчеркивается, что одна из главных угроз, нависших над мировой экономикой, — беспрецедентный уровень долга.

В ноябре Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что глобальный долг побил очередной рекорд — 188 триллионов долларов, это 230 процентов стоимости всех товаров и услуг на планете. Притом что неустойчивой экономика считается уже при долге, превышающем 80 процентов ВВП.

Как предупреждают эксперты фонда, рекордные долги могут обернуться тем, что следующий экономический кризис станет самым разрушительным в истории.
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По оценкам МВФ, долговая нагрузка развитых экономик достигла пика со времен Второй мировой войны. В развитых странах объем обязательств вырос на 1,6 триллиона — до 177 триллионов долларов. Например, долг Японии — 175 процентов ВВП, Сингапура — 108 процентов. Впрочем, в этих странах обязательства конвертированы в национальную валюту и почти целиком принадлежат внутренним инвесторам, и потому долг относительно невосприимчив к снижению кредитного рейтинга со стороны иностранных инвесторов и международных рейтинговых агентств.

Гораздо большую угрозу для мировой экономики представляет долг США почти в 70 триллионов долларов, из которых 22 триллиона (106 процентов ВВП) приходятся на государственные займы. По подсчетам экономистов, к 2028 году только на выплату процентов Соединенные Штаты будут тратить пятую часть госбюджета.

Ситуацию осложняет то, что почти 40 процентов государственного долга США принадлежит иностранным инвесторам, теряющим доверие к американским активам. Некогда крупнейший кредитор — Китай — в последние годы активно распродает трежерис. В Пекине все чаще заявляют, что рассматривают госдолг США как рискованный актив, и последовательно снижают объем долларовых резервов в пользу японской иены и южнокорейской воны.
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Уже скоро

Похоже, новый глобальный кризис разразится уже в наступившем году. К этому выводу пришли аналитики JPMorgan Chase, опираясь на собственную модель, учитывающую такие показатели, как продолжительность экономического роста и последующего спада, соотношение собственных и заемных средств у крупнейших компаний, стоимость активов, а также уровни дерегулирования и финансовых инноваций.
Аналитики банка уверены, что кризис начнется со сбоев на фондовых биржах из-за нехватки активных инвесторов. Сегодня рынок наводнили индексные, биржевые и другие пассивно управляемые фонды. Соответственно, даже сильно подешевевшие активы будет некому покупать.

Как показало исследование швейцарского UBS Wealth Management, к грядущему катаклизму уже подготовились многие состоятельные инвесторы, переведя четверть своих средств из рискованных активов — таких как акции, товары и высокодоходные облигации — в наличные деньги.

Обвала рынков они ожидают до конца следующего года — из-за торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Еще один фактор риска — президентские выборы в США.
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"Мы знаем, что будет дальше": мир погряз в долгах
Одним из самых верных индикаторов приближающегося кризиса эксперты считают падение продаж суперъяхт. Богачи покупают большие и дорогие суда, когда уверены в хороших перспективах мировой экономики. Но в прошлом году в мире было продано 102 суперъяхты, а в 2018-м — 199.
JPMorgan Chase напоминает, что в период глобального кризиса 2007-2008 годов фондовый индекс S&P 500 упал на 54 процента от пиковых значений. Но, по мнению аналитиков банка, новый обвал будет не столь масштабным, поскольку стоимость активов в развивающихся странах сейчас гораздо ниже, чем в 2008-м. Американский рынок может упасть "всего" на 20 процентов.
Однако грядущее снижение цен на сырье и энергоносители ударит по развивающимся странам. Так что для таких стран, как Бразилия, Россия, Индия и Китай, новый кризис станет болезненнее.
Апокалиптические прогнозы озвучил и экономист Нуриэль Рубини, предсказавший коллапс 2008 года. На риски он указал еще в прошлом году: за десять лет в мире стало еще больше долгов, но антикризисных инструментов у правительств, наоборот, поубавилось.
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мировой долгS&P 500ОЭСРМВФJPMorgan Chase & Co.ООНЯпонияСШАЭкономика
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