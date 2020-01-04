Когда зимы были снежными: Москва в фотографиях

Зима в европейской части России началась в этом году с аномально теплого, туманного и бесснежного декабря, больше напоминавшего октябрь. В такую погоду с грустью вспоминаешь о морозных снежных зимах с ледяными горками и лыжными дорожками в парках. Фотографии прошлых лет — в подборке Ria.ru.