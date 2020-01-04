Когда зимы были снежными: Москва в фотографиях

Зима в европейской части России началась в этом году с аномально теплого, туманного и бесснежного декабря, больше напоминавшего октябрь. В такую погоду с грустью вспоминаешь о морозных снежных зимах с ледяными горками и лыжными дорожками в парках. Фотографии прошлых лет — в подборке Ria.ru.
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С горы на санках.
© РИА Новости / Александр Моклецов
Вечер на катке в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
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Вечер на катке в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
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Заснеженная Красная площадь.
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Московский Кремль зимой.
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Вот так мороз!
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Лыжная прогулка в Измайловском парке.
© РИА Новости / Валерий Шустов
Дневной сон на свежем воздухе. Мамы с детьми на Гоголевском бульваре в Москве.
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Дневной сон на свежем воздухе. Мамы с детьми на Гоголевском бульваре в Москве.
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Лыжный трамплин на Ленинских горах (сейчас — Воробьевы горы).
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Зима — не повод отказываться от мороженого.
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Вид на МГУ имени М. В. Ломоносова.
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Прогулка по набережной.
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В воскресенье всей семьей — на каток.
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Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
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Жители московского микрорайона Ясенево на прогулке в зимнем парке.
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Уборка московских улиц после снегопада.