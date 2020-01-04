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https://ria.ru/20200104/1562439884.html
Когда зимы были снежными: Москва в фотографиях
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РИА Новости

Когда зимы были снежными: Москва в фотографиях

10:00 04.01.2020 (обновлено: 16:20 04.01.2020)
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Зима в европейской части России началась в этом году с аномально теплого, туманного и бесснежного декабря, больше напоминавшего октябрь. В такую погоду с грустью вспоминаешь о морозных снежных зимах с ледяными горками и лыжными дорожками в парках. Фотографии прошлых лет — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Самохин

С горы на санках.

Катание на санках
1 из 15

С горы на санках.

© РИА Новости / Самохин
© РИА Новости / Александр Моклецов

Вечер на катке в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

На катке в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
2 из 15

Вечер на катке в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Борис Кауфман

Заснеженная Красная площадь.

На Красной площади вечером
3 из 15

Заснеженная Красная площадь.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Михаил ОзерскийМосковский Кремль зимой.
Московский Кремль зимой
4 из 15
Московский Кремль зимой.
© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Э. Котляков

Вот так мороз!

Девушка в сильный мороз
5 из 15

Вот так мороз!

© РИА Новости / Э. Котляков
© РИА Новости / Шилов

Лыжная прогулка в Измайловском парке.

Лыжная прогулка в Измайловском парке
6 из 15

Лыжная прогулка в Измайловском парке.

© РИА Новости / Шилов
© РИА Новости / Валерий Шустов

Дневной сон на свежем воздухе. Мамы с детьми на Гоголевском бульваре в Москве.

Прогулка на Гоголевском бульваре в Москве во время снегопада
7 из 15

Дневной сон на свежем воздухе. Мамы с детьми на Гоголевском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Валерий Шустов
© РИА Новости / Вячеслав Бобков

Лыжный трамплин на Ленинских горах (сейчас — Воробьевы горы).

Лыжный трамплин на Ленинских горах (сейчас Воробьевы горы)
8 из 15

Лыжный трамплин на Ленинских горах (сейчас — Воробьевы горы).

© РИА Новости / Вячеслав Бобков
© РИА Новости / Юрий Кавер

Зима — не повод отказываться от мороженого.

Девушки едят мороженое
9 из 15

Зима — не повод отказываться от мороженого.

© РИА Новости / Юрий Кавер
© РИА Новости / Р. Юнисов

Вид на МГУ имени М. В. Ломоносова.

Вид на первый учебный корпус Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
10 из 15

Вид на МГУ имени М. В. Ломоносова.

© РИА Новости / Р. Юнисов
© РИА Новости / Борис Кауфман

Прогулка по набережной.

Прогулка по набережной
11 из 15

Прогулка по набережной.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Сергей Соловьев

В воскресенье всей семьей — на каток.

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького. В воскресенье всей семьей на каток
12 из 15

В воскресенье всей семьей — на каток.

© РИА Новости / Сергей Соловьев
© РИА Новости / Валерий Шустов

Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
13 из 15

Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

© РИА Новости / Валерий Шустов
© РИА Новости / Александр ПоляковЖители московского микрорайона Ясенево на прогулке в зимнем парке.
Жители московского микрорайона Ясенево на прогулке в зимнем парке
14 из 15
Жители московского микрорайона Ясенево на прогулке в зимнем парке.
© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Андрей Соломонов

Уборка московских улиц после снегопада.

Уборка московских улиц после снегопада
15 из 15

Уборка московских улиц после снегопада.

© РИА Новости / Андрей Соломонов
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Новый год—2020Фото
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