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Моралес прокомментировал отключение вещания RT в Боливии
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РИА Новости

Моралес прокомментировал отключение вещания RT в Боливии

23:54 03.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес в аэропорту "Внуково"
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Отключение вещания телеканала RT в Боливии является недемократическим шагом действующих властей, считает экс-президент страны Эво Моралес.
Ранее сообщалось, что негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания телеканала RT на испанском языке в Боливии со 2 января без объяснения причин. В уведомлении, которое поступило RT, говорится, что так решил совет директоров Cotas. В МИД РФ отметили, что это следствие политического курса, который был взят новой властью, и заявили, что недопустимо делать СМИ заложниками политической конъюнктуры.
"Это демократия? Каждый день организаторы госпереворота открывают свое истинное лицо", - написал он в Twitter.
RT и раньше отключали за рубежом от вещания. В частности, с 1 апреля прошлого года его наряду с еще десятком каналов из других стран прекратил транслировать в Вашингтоне провайдер MHz Networks, который объяснил это "результатом изменений в телевизионных технологиях". Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян говорила, что решение о прекращении вещания RT в Вашингтоне было принято еще в феврале в связи с присвоением телеканалу статуса иноагента. С тех пор канал вещает в американской столице в интернете и на спутниковой платформе Dish.
В ноябре Национальная кабельная сеть Эквадора отключила телеканал RT от вещания так же без предварительного уведомления и объяснения причин. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который в 2018 году начал вести на RT еженедельное политическое ток-шоу "Разговор с Корреа", заявил, что это показывает, что у нынешнего правительства, которое "говорит о свободе слова, двойные стандарты". По его словам, это выглядит как цензура по отношению к RT.
Логотип телеканала RT
28 ноября 2019, 10:01Сказано в эфире
Политолог: отключая RT, власти Боливии ставят каналу высокую оценкуВ Боливии отключают RT. Своим мнением по поводу этого решения поделился в эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин.
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Телеканал RTЭво МоралесМаргарита СимоньянБоливияОбщество
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