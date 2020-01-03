Моралес прокомментировал отключение вещания RT в Боливии

Ранее сообщалось, что негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания телеканала RT на испанском языке в Боливии со 2 января без объяснения причин. В уведомлении, которое поступило RT, говорится, что так решил совет директоров Cotas. В МИД РФ отметили, что это следствие политического курса, который был взят новой властью, и заявили, что недопустимо делать СМИ заложниками политической конъюнктуры.

В ноябре Национальная кабельная сеть Эквадора отключила телеканал RT от вещания так же без предварительного уведомления и объяснения причин. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который в 2018 году начал вести на RT еженедельное политическое ток-шоу "Разговор с Корреа", заявил, что это показывает, что у нынешнего правительства, которое "говорит о свободе слова, двойные стандарты". По его словам, это выглядит как цензура по отношению к RT.