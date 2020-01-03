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2020-01-04T01:58+0300
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Трамп заявил о готовности к дальнейшим действиям против Ирана
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РИА Новости

Трамп заявил о готовности к дальнейшим действиям против Ирана

23:46 03.01.2020 (обновлено: 01:58 04.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к дальнейшим действиям против Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
"Если американцам где-либо будет угрожать опасность, все цели нами полностью определены, и я готов предпринять любые необходимые действия. Это в особенности относится к Ирану", - заявил Трамп, выступая с телеобращением.
При этом президент США назвал Сулеймани "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военных. Он также заявил, что путем убийства иранского генерала Вашингтон якобы пытался остановить войну. В то же время Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не добиваются смены власти в Иране.
Накануне США с санкции Трампа нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий "Кудс" генерал Касем Сулеймани и еще десять человек, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Иран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника.
Убийство Сулеймани осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал действия Вашингтона "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 23:42
Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире"
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Обсудить 31
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Какой ужас, когда у власти в государстве стоит тупой президент, не отдающий отчет своим действиям! И ужасно, что его окружение принципиально не останавливает его, пользуясь для своей выгоды, его тупостью. И как страшно, что есть главы других государств, которые берутся поддерживать такого в его действиях. И первым примером является глава Израиля, который в очередной раз первым поддержал Трампа в его безумии! Вот уж поистине- тупой, еще тупее!
4 января, 00:07
Bell. .
49200011
У Ирана только один путь - ядерное оружие. Надеюсь, что оно появится быстро.
3 января, 23:56
МСМаксим Солдусов
2900017
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