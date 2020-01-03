Трамп заявил о готовности к дальнейшим действиям против Ирана

"Если американцам где-либо будет угрожать опасность, все цели нами полностью определены, и я готов предпринять любые необходимые действия. Это в особенности относится к Ирану", - заявил Трамп, выступая с телеобращением.

При этом президент США назвал Сулеймани "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военных. Он также заявил, что путем убийства иранского генерала Вашингтон якобы пытался остановить войну. В то же время Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не добиваются смены власти в Иране.

Накануне США с санкции Трампа нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий "Кудс" генерал Касем Сулеймани и еще десять человек, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Иран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника.