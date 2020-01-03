Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире"

"Прошлой ночью военные США успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого погиб террорист номер один в мире: Касем Сулеймани", - сказал Трамп, выступая с заявлением по телевидению.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.