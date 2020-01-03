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Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире"
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РИА Новости

Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире"

23:42 03.01.2020
2828
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал генерала КСИР Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
"Прошлой ночью военные США успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого погиб террорист номер один в мире: Касем Сулеймани", - сказал Трамп, выступая с заявлением по телевидению.
По словам Трампа, Сулеймани готовил "нападения на американских дипломатов и военнослужащих".
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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582001256
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампМинистерство обороны СШАБагдад (город)ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Нет, дональд, самый большой террорист - это твоя преступная страна. Сулеймани защищал свою страну в её границах и возле них. А кого защищают твои мясники на другом конце мира? И не надо трёпа про союзников, это всё муть.
3 января, 23:46
iibrovkin
24000625
Правильно, но проблема в том, что на первенство в этом вопросе претендует Россия. После сегодняшней реакции первых лиц и средств массовой информации, США в очередной раз может убедиться, что Россия опять защищает террористический Иран. Вопрос почему? Потому что сами такие же?
3 января, 23:56
МЕМихаил Ефремов
27000312
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