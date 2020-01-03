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Трамп заявил, что убийством Сулеймани США пытаются остановить войну
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РИА Новости

Трамп заявил, что убийством Сулеймани США пытаются остановить войну

23:34 03.01.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну.
"Вчера мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы предприняли действия не для того, чтобы начать войну", - сказал Трамп, выступая с заявлением по телевидению.
Он также обвинил Сулеймани в совершении терактов.
"Смерть невинных людей была нездоровой страстью Сулеймани, он вносил вклад в террористические акты от Нью-Дели до Лондона. Сегодня мы вспоминаем жертвы множества зверств Сулеймани и утешаемся тем, что его правление, основанное на терроре, закончилось. Он совершал теракты, чтобы дестабилизировать Ближний Восток на протяжении последних 20 лет. То, что мы сделали вчера, следовало сделать давно", - заявил Трамп.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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Лидер демократов в США раскритиковал Трампа после убийства Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампМинистерство обороны СШАБагдад (город)ИранСШАВ мире
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3 января, 23:46
Сергей Кукин
1010118
А сколько бы погибло европейцев если бы они продолжили покупать нефть в России по 120 $ за баррель а не в Сирии у ИГИЛ по 15 долларов экономя средства которые идут на социальные льготы в Европе
3 января, 23:50
Сергей Кукин
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