Трамп заявил, что убийством Сулеймани США пытаются остановить войну

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну.

"Вчера мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы предприняли действия не для того, чтобы начать войну", - сказал Трамп, выступая с заявлением по телевидению.

Он также обвинил Сулеймани в совершении терактов.

"Смерть невинных людей была нездоровой страстью Сулеймани, он вносил вклад в террористические акты от Нью-Дели до Лондона. Сегодня мы вспоминаем жертвы множества зверств Сулеймани и утешаемся тем, что его правление, основанное на терроре, закончилось. Он совершал теракты, чтобы дестабилизировать Ближний Восток на протяжении последних 20 лет. То, что мы сделали вчера, следовало сделать давно", - заявил Трамп.