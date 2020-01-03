Шнуров сравнил Зеленского с Путиным

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает Forbes.
Во время интервью музыканта спросили, не считает ли он смешным, что люди творческой профессии идут в политику. В качестве примера журналист привел Зеленского.
В ответ Шнуров иронично заметил, что украинский президент подготовился к этой должности во время съемок в сериале "Слуга народа". По его мнению, после этого шоу Зеленский стал "абсолютно профессиональным политиком".
"А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того и другого показывают по телевизору. И тот и другой должен более-менее нормально говорить. Все", — сказал Шнуров.
Он добавил, что о политике люди больше ничего не знают.
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