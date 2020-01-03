Шнуров сравнил Зеленского с Путиным

Во время интервью музыканта спросили, не считает ли он смешным, что люди творческой профессии идут в политику. В качестве примера журналист привел Зеленского.

В ответ Шнуров иронично заметил, что украинский президент подготовился к этой должности во время съемок в сериале "Слуга народа". По его мнению, после этого шоу Зеленский стал "абсолютно профессиональным политиком".

"А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того и другого показывают по телевизору. И тот и другой должен более-менее нормально говорить. Все", — сказал Шнуров.