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Культура
2020-01-03T23:39+0300
https://ria.ru/20200103/1563101718.html
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
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РИА Новости

Шнуров сравнил Зеленского с Путиным

23:27 03.01.2020 (обновлено: 23:39 03.01.2020)
21924
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает Forbes.
Во время интервью музыканта спросили, не считает ли он смешным, что люди творческой профессии идут в политику. В качестве примера журналист привел Зеленского.
В ответ Шнуров иронично заметил, что украинский президент подготовился к этой должности во время съемок в сериале "Слуга народа". По его мнению, после этого шоу Зеленский стал "абсолютно профессиональным политиком".
"А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того и другого показывают по телевизору. И тот и другой должен более-менее нормально говорить. Все", — сказал Шнуров.
Он добавил, что о политике люди больше ничего не знают.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров. Архивное фото
23 ноября 2018, 01:23Культура
Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине
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КультураШоу-бизнесВладимир ЗеленскийШнур (Сергей Шнуров)Владимир ПутинРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Просто один грабит свою страну давно, другой недавно вот и вся разница
4 января, 00:21
ЕЕвгений
57220029
искусно он правит страной! шестой год подряд россияне нищают...(((
4 января, 00:37
СКСева Краснов
60100026
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