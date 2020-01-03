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Вразумить Иран и США сможет только Путин, считает американский эксперт
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РИА Новости

Вразумить Иран и США сможет только Путин, считает американский эксперт

23:14 03.01.2020 (обновлено: 23:15 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В.Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В.Путина в Иран
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Устранение Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани лишь усилит влияние Ирана на Ближнем Востоке, а единственным, кто может вразумить конфликтующие стороны, возможно, является президент РФ Владимир Путин, заявила РИА Новости эксперт Атлантического совета в Вашингтоне Барбара Славин.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
"Это убийство увеличит, а не уменьшит влияние Ирана в регионе, поскольку местному населению будет труднее протестовать против роли Ирана. США, скорее всего, будут вытеснены из Ирака, поскольку убийство такого видного иранца – наряду с несколькими важными иракцами – на иракской земле нарушает соглашение о том, что США должны быть в Ираке, чтобы бороться с ИГ* (группировка запрещена в РФ – ред.) и обучать иракцев этому. Страна уже сейчас слишком опасна для американских предпринимателей", - полагает Славин, которая возглавляет программу "Будущее иранской инициативы" в Атлантическом совете.
По ее мнению, вероятность полномасштабной войны США и Ирана зависит от того, как Иран ответит на убийство Сулеймани и как отреагирует на это президент США Дональд Трамп.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Вчера, 22:31
Иран "жестко" ответил на послание США касательно убийства Сулеймани
"Пожалуй, единственный мировой лидер, который может вразумить Дональда Трампа и иранцев, — это Владимир Путин. Тем не менее Россия, а также Китай выигрывают от этих безрассудных действий США, которые уменьшают способность США играть сильную роль на Ближнем Востоке. Они (РФ и КНР – ред.) могут просто сидеть сложа руки и наблюдать за хаосом, который теперь последует", - считает Славин.
Она полагает, что Иран будет "тщательно выбирать, где, когда и как нанести ответный удар".
"У него есть многочисленные партнеры, которые помогают ему в поиске целей и осуществлении нападений, особенно ливанская "Хезболлах", имеющая ячейки по всему миру. Иран также может использовать свои растущие кибернетические возможности для нападения на американскую инфраструктуру или инфраструктуру их союзников", - предполагает эксперт.
Она добавила, что действия США также окончательно ликвидируют ядерное соглашение с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий), из которого они в отличие от других участников вышли в 2018 году.
"С трудом себе представляю, как Иран остается в рамках соглашения после такого нападения", - заключила эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Вчера, 18:57
Помпео заявил о готовности США защищать американцев от Ирана
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