Помпео рассказал о телефонном разговоре со спикером парламента Ирака

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео и спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси в ходе телефонного разговора обсудили необходимость снижения уровня напряженности в Ираке и на Ближнем Востоке.

Разговор состоялся на фоне проведенной США спецоперации в Ираке, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани и лидеры шиитского ополчения Ирака. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

"Мы признали необходимость снижения уровня напряженности в Ираке и регионе, а также совместной работы с целью построения независимого и сильного Ирака", - написал Помпео в Twitter

Кроме того, как сообщил госдепартамент США, Помпео и аль-Хальбуси обсудили недавно принятое решение президента США Дональда Трампа "о принятии защитных мер в ответ на неминуемую угрозу жизням американцев".