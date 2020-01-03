Помпео рассказал о телефонном разговоре со спикером парламента Ирака

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси в ходе телефонного разговора обсудили необходимость снижения уровня напряженности в Ираке и на Ближнем Востоке.
Разговор состоялся на фоне проведенной США спецоперации в Ираке, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани и лидеры шиитского ополчения Ирака. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
"Мы признали необходимость снижения уровня напряженности в Ираке и регионе, а также совместной работы с целью построения независимого и сильного Ирака", - написал Помпео в Twitter.
Кроме того, как сообщил госдепартамент США, Помпео и аль-Хальбуси обсудили недавно принятое решение президента США Дональда Трампа "о принятии защитных мер в ответ на неминуемую угрозу жизням американцев".
Ранее, как сообщил телеканал Al-Sumaria, спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси заявил, что удары США, в результате которых был убит иранский генерал Касем Сулеймани, являются грубым нарушением суверенитета страны. Кроме того, аль-Хальбуси подчеркнул, что Ирак не должен стать "полем битвы или стороной в каком-либо региональном или международном конфликте".