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Помпео рассказал о телефонном разговоре со спикером парламента Ирака
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РИА Новости

Помпео рассказал о телефонном разговоре со спикером парламента Ирака

23:11 03.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси в ходе телефонного разговора обсудили необходимость снижения уровня напряженности в Ираке и на Ближнем Востоке.
Разговор состоялся на фоне проведенной США спецоперации в Ираке, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани и лидеры шиитского ополчения Ирака. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Государственный секретарь США Майк Помпео
Вчера, 16:22
Помпео: часть населения в Ираке и Иране может поддержать действия США
"Мы признали необходимость снижения уровня напряженности в Ираке и регионе, а также совместной работы с целью построения независимого и сильного Ирака", - написал Помпео в Twitter.
Кроме того, как сообщил госдепартамент США, Помпео и аль-Хальбуси обсудили недавно принятое решение президента США Дональда Трампа "о принятии защитных мер в ответ на неминуемую угрозу жизням американцев".
Ранее, как сообщил телеканал Al-Sumaria, спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси заявил, что удары США, в результате которых был убит иранский генерал Касем Сулеймани, являются грубым нарушением суверенитета страны. Кроме того, аль-Хальбуси подчеркнул, что Ирак не должен стать "полем битвы или стороной в каком-либо региональном или международном конфликте".
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Вчера, 15:46
Помпео заявил, что США продолжат защищать свои интересы в Ираке
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Мухаммад аль-ХальбусиМайк ПомпеоИракСШАВ мире
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