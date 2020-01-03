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Президент Мексики выразил надежду на освобождение Ассанжа
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РИА Новости

Президент Мексики выразил надежду на освобождение Ассанжа

22:59 03.01.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МЕХИКО, 3 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил солидарность с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем и пожелал ему оправдания и освобождения из заключения, в котором он находится после задержания в Лондоне в апреле 2019 года.
Ранее международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по гуманитарным соображениям в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.
"Выражаю свою солидарность и желаю, чтобы он был оправдан и освобожден. Я не знаю, признал ли он, что действовал против норм и политической системы, но в своё время эти документы показали, как работает мировая система, ее авторитарная природа, то есть секреты государств, которые стали известны благодаря этому расследованию", - заявил президент в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована в Twitter главы государства.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
20 декабря 2019, 21:26
Ассанж дал показания по видеосвязи по делу о прослушке в посольстве
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорWikiLeaksДжулиан АссанжМексикаВ мире
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