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Пожар в общежитии в Самарской области потушили
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РИА Новости

Пожар в общежитии в Самарской области потушили

22:58 03.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Пожарные в пятницу вечером ликвидировали возгорание в общежитии в Сызрани, никто не пострадал, сообщил областной главк МЧС.
Ранее в пресс-службе главка МЧС РИА Новости сообщили, что в 21.51 (20.51 мск) поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном общежитии по адресу: Сызрань, Ульяновское шоссе, дом 29, где горели комнаты на последнем этаже. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 80 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 90 человек.
"В 22.57 (21.57 мск) пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина возгорания устанавливается.
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МЧС РФСамарская областьСызраньПроисшествия
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