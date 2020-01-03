Пожар в общежитии в Самарской области потушили

Ранее в пресс-службе главка МЧС РИА Новости сообщили, что в 21.51 (20.51 мск) поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном общежитии по адресу: Сызрань, Ульяновское шоссе, дом 29, где горели комнаты на последнем этаже. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 80 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 90 человек.
"В 22.57 (21.57 мск) пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина возгорания устанавливается.