Пожар в общежитии в Самарской области потушили

Ранее в пресс-службе главка МЧС РИА Новости сообщили, что в 21.51 (20.51 мск) поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном общежитии по адресу: Сызрань, Ульяновское шоссе, дом 29, где горели комнаты на последнем этаже. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 80 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 90 человек.