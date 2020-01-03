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Макрон выразил поддержку пострадавшим при нападении в пригороде Парижа
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РИА Новости

Макрон выразил поддержку пострадавшим при нападении в пригороде Парижа

22:55 03.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свою поддержку жертвам нападения в парижском пригороде Вильжюиф и их семьям.
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом набросился на прохожих в пригороде Парижа. От его действий пострадали не менее трёх человек, один из них впоследствии скончался. Сам нападавший был убит, получив ранения в результате стрельбы, открытой прибывшими на место полицейскими. Также сообщалось, что нападавший был психически нездоров и не находился в списке экстремистов.
Сотрудники французской полиции
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"Год начинается с глубокой печали в связи с трагическими событиями в Вильжюиф. Я выражаю свою поддержку жертвам нападения, их семьям, а также службам правопорядка. Мы продолжаем решительно выступать против неразборчивого насилия и бороться за безопасность всего французского народа", - написал Макрон в Twitter.
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Эммануэль МакронФранцияПарижВ мире
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