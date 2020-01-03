Глава дипломатии ЕС: эскалация ситуации в Ираке угрожает всему региону

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что эскалация ситуации в Ираке угрожает всему региону.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

"Нынешний виток насилия в Ираке должен быть остановлен, прежде чем он выйдет из-под контроля. ЕС призывает все участвующие стороны и тех партнеров, которые могут оказать влияние, проявить максимальную сдержанность, а также ответственность в этот критический момент. Ещё один кризис рискует поставить под угрозу годы усилий по стабилизации Ирака", - говорится в заявлении Борреля, размещённом на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Кроме того, продолжающаяся эскалация ситуации "угрожает всему региону", отмечает он.