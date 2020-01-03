В Самарской области загорелось общежитие

По данным главка, в 21.51 (20.51 мск) в центр управления в кризисных ситуациях региона поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном общежитии по адресу: Сызрань, Ульяновское шоссе, дом 29.

"Происходило горение комнат на четвертом этаже, был объявлен ранг вызова - пожар 1-бис. В 22.12 (21.12 мск) объявлен ранг пожара - пожар №2. Площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека. Эвакуация людей проведена по автолестницам. В 22.30 (21.30 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.