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В Самарской области загорелось общежитие
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РИА Новости

В Самарской области загорелось общежитие

22:35 03.01.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар произошел в пятницу вечером в общежитии в городе Сызрань Самарской области, из здания эвакуировали 92 человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
По данным главка, в 21.51 (20.51 мск) в центр управления в кризисных ситуациях региона поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном общежитии по адресу: Сызрань, Ульяновское шоссе, дом 29.
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"Происходило горение комнат на четвертом этаже, был объявлен ранг вызова - пожар 1-бис. В 22.12 (21.12 мск) объявлен ранг пожара - пожар №2. Площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека. Эвакуация людей проведена по автолестницам. В 22.30 (21.30 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
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МЧС РФСамарская областьСызраньПроисшествия
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