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Иран "жестко" ответил на послание США касательно убийства Сулеймани
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РИА Новости

Иран "жестко" ответил на послание США касательно убийства Сулеймани

22:31 03.01.2020 (обновлено: 23:13 03.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Иран "жестко" ответил на послание США, переданное Тегерану посольством Швейцарии, относительно гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в результате атаки США, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"(Посольство Швейцарии – ред.) принесло глупое послание от США. Сегодня во второй половине дня они получили решительный ответ … Во второй раз посол Швейцарии был вызван для получения письменного надлежащего и жесткого ответа", - сказал Зариф в эфире IRIB TV1.
По его словам, убийство генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса является нарушением международных норм, суверенитета и территориальной целостности Ирака.
Зариф добавил, что МИД Ирана приступил к осуществлению международных мер по ситуации с Сулеймани, в данный момент прорабатываются юридические шаги.
Он также заявил, что Иран ответит США "в любой форме" и "в любой момент", который посчитает нужным, выразив мнение, что убийство Сулеймани со стороны США является ошибкой, ставшей результатом ошибочных советов со стороны Израиля и ряда стран региона.
Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани был убит в аэропорту иракской столицы. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаШвейцарияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ужас, сколько бурления вокруг ликвидации одного из лидеров исламистской группировки.
3 января, 22:53
ААлексей
8000031
Необходимо потребовать все базы США уйти за 1 день или нанести им удар. Ну люди смотрят, или это выгодно вам?
3 января, 22:36
Оксана Щекарева
1000000
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