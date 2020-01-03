Иран "жестко" ответил на послание США касательно убийства Сулеймани

ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Иран "жестко" ответил на послание США, переданное Тегерану посольством Швейцарии, относительно гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в результате атаки США, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"(Посольство Швейцарии – ред.) принесло глупое послание от США. Сегодня во второй половине дня они получили решительный ответ … Во второй раз посол Швейцарии был вызван для получения письменного надлежащего и жесткого ответа", - сказал Зариф в эфире IRIB TV1.
По его словам, убийство генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса является нарушением международных норм, суверенитета и территориальной целостности Ирака.
Зариф добавил, что МИД Ирана приступил к осуществлению международных мер по ситуации с Сулеймани, в данный момент прорабатываются юридические шаги.
Он также заявил, что Иран ответит США "в любой форме" и "в любой момент", который посчитает нужным, выразив мнение, что убийство Сулеймани со стороны США является ошибкой, ставшей результатом ошибочных советов со стороны Израиля и ряда стран региона.
Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани был убит в аэропорту иракской столицы. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.