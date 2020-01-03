МВД рассматривает три версии крупного пожара в жилом доме в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв - РИА Новости. Полиция рассматривает три версии возникновения пожара в многоквартирном жилом доме в Полиция рассматривает три версии возникновения пожара в многоквартирном жилом доме в Астрахани , в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

Пожар в трехэтажном жилом доме на улице Советской, 22 произошел в четверг. Выгорело около 800 квадратных метров. При разборе завалов были обнаружены тела трех погибших. СК организовал проверку.

В пятницу состоялось совещание штаба по ликвидации последствий пожара.

"По данным УВМВД России по Астраханской области, рассматриваются три версии возникновения пожара: короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и поджог", - говорится в информации по итогам совещания. Во время пожара погибли три человека: мужчина 60 лет и две женщины 79 и 80 лет.

По сведениям управления по вопросам миграции УМВД по области, по адресу Советская, 22 зарегистрировано 46 человек. "Оперативно решаются вопросы по выдаче временных удостоверений личности взамен сгоревших на пожаре паспортов. Первые два жителя этого дома получат документы уже завтра", - сказано в сообщении.

В настоящее время в маневренном фонде размещены четыре семьи, остальные жильцы дома находятся у родственников. Для погорельцев организован сбор вещей. Помимо причитающихся выплат по 50 тысяч рублей на каждую семью из областного бюджета, благотворительную помощь для помощи пострадавшим от пожара оказывают несколько организаций.