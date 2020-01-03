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МВД рассматривает три версии крупного пожара в жилом доме в Астрахани
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РИА Новости

МВД рассматривает три версии крупного пожара в жилом доме в Астрахани

22:24 03.01.2020
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© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиЗагорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв - РИА Новости. Полиция рассматривает три версии возникновения пожара в многоквартирном жилом доме в Астрахани, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.
Пожар в трехэтажном жилом доме на улице Советской, 22 произошел в четверг. Выгорело около 800 квадратных метров. При разборе завалов были обнаружены тела трех погибших. СК организовал проверку.
В пятницу состоялось совещание штаба по ликвидации последствий пожара.
"По данным УВМВД России по Астраханской области, рассматриваются три версии возникновения пожара: короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и поджог", - говорится в информации по итогам совещания. Во время пожара погибли три человека: мужчина 60 лет и две женщины 79 и 80 лет.
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
2 января, 12:13
Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
По сведениям управления по вопросам миграции УМВД по области, по адресу Советская, 22 зарегистрировано 46 человек. "Оперативно решаются вопросы по выдаче временных удостоверений личности взамен сгоревших на пожаре паспортов. Первые два жителя этого дома получат документы уже завтра", - сказано в сообщении.
В настоящее время в маневренном фонде размещены четыре семьи, остальные жильцы дома находятся у родственников. Для погорельцев организован сбор вещей. Помимо причитающихся выплат по 50 тысяч рублей на каждую семью из областного бюджета, благотворительную помощь для помощи пострадавшим от пожара оказывают несколько организаций.
В ближайшие дни, по данным администрации губернатора, управление капстроительства Астрахани приступит к экспертизе и оценке ущерба от пожара. "После этого будет ставиться вопрос о возможностях реставрации дома №22 по улице Советской, который является объектом культурного наследия регионального (местного) значения", - отмечается в информации.
Сотрудник МЧС
30 декабря 2019, 16:03
В Югре два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
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