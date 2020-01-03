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Напавший с ножом на людей в пригороде Парижа был психически нездоров
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РИА Новости

Напавший с ножом на людей в пригороде Парижа был психически нездоров

22:18 03.01.2020
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных Франции
Сотрудники правоохранительных Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Мужчина, днем в пятницу с ножом напавший на прохожих в парижском пригороде Вильжюиф, был психически нездоров и не находился в списке экстремистов, передаёт телеканал BFMTV.
По словам близкого к следствию источника телеканала, "нападавший испытывал психологические трудности и не находился в списке радикально настроенных людей", сообщает телеканал.
Сотрудники французской полиции
21 августа 2019, 21:27
Во Франции задержали подозреваемого в убийстве официанта из-за сэндвича
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом набросился на прохожих в пригороде Парижа. От его действий пострадали не менее трёх человек, один из них впоследствии скончался. Сам нападавший был убит, получив ранения в результате стрельбы, открытой прибывшими на место полицейскими.
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ФранцияПарижВ мире
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