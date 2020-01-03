США объявили террористической группировку из Ирака, связанную с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. США внесли в список террористических организаций связанную с Ираном иракскую группу "Асаиб Ахль аль-Хак" (Aas"ib Ahl al-Haq, AAH) и ее лидеров, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Решение о признании группы террористической последовало на следующий день после ликвидации в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани и нескольких лидеров иракских шиитских группировок.

"ААН и ее лидеры являются жестокими доверенными лицами Исламской Республики Иран. Действуя от имени своих хозяев в Тегеране, они используют насилие и террор для продолжения усилий иранского режима по подрыву суверенитета Ирака", - приводятся в сообщении слова госсекретаря Майка Помпео.

Отмечается, что AAH "активно финансируется и обучается" силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), которые возглавлял Сулеймани и которые были признаны США террористической организацией в апреле 2019 года.

По данным СМИ, члены группировки "Асаиб Ахль аль-Хак" на днях участвовали в попытке штурма посольства США в Багдаде

В госдепартаменте утверждают, что AAH, возглавляемая братьями Кайсом и Лайтом аль-Хазали, является поддерживаемой Ираном вооруженной организацией, которая взяла на себя ответственность за более чем 6000 нападений на силы США и коалиции с момента ее создания в 2006 году.

"ААH провела очень сложные операции, включая минометные обстрелы американской базы, сбитый британский вертолет и нападение на штаб-квартиру в провинции Кербела, в результате которого были захвачены и убиты пять американских солдат", - отмечают в ведомстве.