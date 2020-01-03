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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-03T22:07+0300
https://ria.ru/20200103/1563101025.html
Российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/156035/93/1560359348_0:165:3072:1893_1036x0_80_0_0_2bd1cf5076e2821bfcf0c386dac290fa.jpg
РИА Новости

Российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо

22:07 03.01.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами – Каракозак, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо", - сказал он.
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Боренков отметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, за прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов.
"Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Муканис-Эд-Дувайри, Биньямин провинции Алеппо; Бейт-Джнауро, Кальят-Марза, Чекурджак, Сараф провинции Латакия; Хан-Шейхун, Абу-Дафна, Телль-Алуш, Эс-Саватр, Тертиях, Хербет-Таллун, Суккория, Телль-Сиди-Джафар, Барса провинции Идлиб; Хуайз, Эль-Харука провинции Хама", - отметил он.
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