МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани

"Иран считает позицию правительства Германии, поддержавшего этот жестокий, односторонний и нарушающий международное право шаг США, в какой-то степени соучастием в этих действиях", - говорится в заявлении Мусави, опубликованном Telegram-каналом МИД Ирана.

Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани был убит в аэропорту иракской столицы. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.