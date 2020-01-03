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https://ria.ru/20200103/1563101005.html
МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани
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РИА Новости

МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани

22:22 03.01.2020 (обновлено: 22:29 03.01.2020)
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Тегеран в связи с заявлением ФРГ по гибели генерала КСИР Касема Сулеймани считает Берлин соучастником жестоких и односторонних действий США, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
"Иран считает позицию правительства Германии, поддержавшего этот жестокий, односторонний и нарушающий международное право шаг США, в какой-то степени соучастием в этих действиях", - говорится в заявлении Мусави, опубликованном Telegram-каналом МИД Ирана.
Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани был убит в аэропорту иракской столицы. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AP Photo / Vahid Salemi

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
10630317
Обсудить 6
Аббас МусавиГибель иранского генерала Касема СулейманиМИД ИранаГерманияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Все правильно, это соучастие в преступлении.
3 января, 22:49
МСМаксим Солдусов
1100000
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