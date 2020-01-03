В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Молодая мать обратилась в клинику за срочной помощью: ребенок два дня не ел из-за зубной боли.
В регистратуре посетительницу направили в кабинет к врачу, но специалист, не называя причин, отказал в приеме. Тогда женщина потребовала от него написать письменный отказ, но стоматолог проигнорировал ее просьбу.
Посетительница достала мобильный телефон и начала снимать происходящее на видео. Врач попытался отнять гаджет, схватил женщину за руку и применил силу. Ребенок в это время был у нее на руках. Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев.
В региональном Минздраве сообщили, что передали следствию все материалы.
7 ноября 2019, 11:18В Томской области избили врача за то, что он сказал о смерти пациента