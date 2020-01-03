В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Врач-стоматолог из Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал " Россия 24 ".

Молодая мать обратилась в клинику за срочной помощью: ребенок два дня не ел из-за зубной боли.

В регистратуре посетительницу направили в кабинет к врачу, но специалист, не называя причин, отказал в приеме. Тогда женщина потребовала от него написать письменный отказ, но стоматолог проигнорировал ее просьбу.

Посетительница достала мобильный телефон и начала снимать происходящее на видео. Врач попытался отнять гаджет, схватил женщину за руку и применил силу. Ребенок в это время был у нее на руках. Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев.