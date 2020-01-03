Израильские военные вновь открыли доступ на гору Хермон

"После оценки ситуации в сфере безопасности армейское командование разрешило открыть гору Хермон для посетителей, начиная с завтрашнего дня. На севере сохранится обычный режим, ЦАХАЛ продолжает следить за происходящим и проводить оценку ситуации в этой связи", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.