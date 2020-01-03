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Израильские военные вновь открыли доступ на гору Хермон
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РИА Новости

Израильские военные вновь открыли доступ на гору Хермон

22:00 03.01.2020
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© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Доступ на гору Хермон на северной границе Израиля, где расположен единственный горнолыжный курорт страны, решено открыть с субботы, сообщила пресс-служба израильской армии на своей странице в Twitter.
"После оценки ситуации в сфере безопасности армейское командование разрешило открыть гору Хермон для посетителей, начиная с завтрашнего дня. На севере сохранится обычный режим, ЦАХАЛ продолжает следить за происходящим и проводить оценку ситуации в этой связи", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Решение о закрытии курорта для посетителей было принято в пятницу утром после известия об убийстве главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 09:15
В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиАрмия обороны ИзраиляБагдад (город)ИранИзраильВ мире
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