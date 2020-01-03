Израильские военные вновь открыли доступ на гору Хермон

"После оценки ситуации в сфере безопасности армейское командование разрешило открыть гору Хермон для посетителей, начиная с завтрашнего дня. На севере сохранится обычный режим, ЦАХАЛ продолжает следить за происходящим и проводить оценку ситуации в этой связи", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Решение о закрытии курорта для посетителей было принято в пятницу утром после известия об убийстве главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.