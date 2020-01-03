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ЦИК Испании лишил главу Каталонии депутатского мандата
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РИА Новости

ЦИК Испании лишил главу Каталонии депутатского мандата

21:46 03.01.2020
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© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди БедмарПредседатель правительства Каталонии - Ким Торра
Председатель правительства Каталонии - Ким Торра
© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди Бедмар
МАДРИД, 3 янв – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Испании приняла решение лишить депутатского мандата главу женералитета Кима Торру в связи с вынесенным ранее решением Высшего суда Каталонии. Это означает, что Торра может лишиться своей должности главы женералитета.
Высший суд Каталонии 19 декабря признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время избирательной кампании накануне выборов 28 апреля. Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском в течение полутора лет. Кроме того, глава женералитета должен заплатить штраф в размере 30 тысяч евро.
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Торра после этого заявил, что не признает приговор Высшего суда Каталонии и обжаловал его в Верховном суде. По закону, чтобы Торра был отстранен от должности главы правительства автономного сообщества, Верховный суд Испании должен подтвердить приговор Высшего суда Каталонии.
Однако Народная партия, центристская "Граждане" и крайне правая VOX заявили, что для лишения Торры депутатского мандата, а значит, и поста главы женералитета, достаточно приговора Высшего суда Каталонии. По закону, председателем женералитета может быть избран только один из 135 депутатов каталонского парламента.
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Сначала НП, "Граждане" и VOX обратились с ходатайством о лишении Торры депутатского мандата в Избирком провинции Барселона, который постановил, что Торра сохраняет полностью свои полномочия до окончательного решения Верховного суда Испании. Это постановление и было оспорено в ЦИК, который в свою очередь вынес противоположное решение.
В направленном ранее ходатайстве в Центризбирком Торра заявил, что закон определяет, что статус депутата необходим, чтобы быть избранным главой женералитета, при этом не уточняет, должен ли он оставаться на этом посту уже после избрания, а значит, лишить права занимать должность его может только парламент Каталонии, который его и назначил.
В ближайшее время состоится экстренное заседание женералитета, по итогам которого Торра сделает заявление.
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Ким ТорраКаталонияИспанияВ мире
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