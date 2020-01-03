Суд на Украине заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей, сообщила в пятницу пресс-служба суда.
В январе 2019 года занимающий на тот момент пост генерального прокурора Юрий Луценко сообщил о завершении досуденого расследования в отношении Арбузова, который подозревается в злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 миллионов гривен (9,2 миллионов долларов).
"Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
В суде отметили, что в связи с тем, что подозреваемый находится в международном розыске, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями части шестой статьи 193 уголовно-процессуального кодекса "Согласно этой статьи, после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства следственный судья при участии подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что бывший чиновник подозревается в совершении преступления по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Арбузов занимал пост первого вице-премьер министра в 2012-2014 годах.
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