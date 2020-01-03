Суд на Украине заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова

В суде отметили, что в связи с тем, что подозреваемый находится в международном розыске, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями части шестой статьи 193 уголовно-процессуального кодекса "Согласно этой статьи, после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства следственный судья при участии подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую", - говорится в сообщении.