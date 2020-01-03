МИД Италии серьезно озабочен последним развитием ситуации в Ираке

РИМ, 3 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. МИД Италии выразил в пятницу серьезную озабоченность в связи с последним развитием ситуации в Ираке и убийством иранского генерала Касема Сулеймани.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
"Последнее развитие ситуации в Ираке вызывает серьезную озабоченность. В последние дни мы стали свидетелями опасной эскалации, кульминацией которой стало убийство иранского генерала Сулеймани", - говорится в заявлении итальянского МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Италия настоятельно призывает действовать сдержанно и ответственно, сохраняя открытыми каналы диалога и избегая действий, которые могут иметь серьезные последствия для всего региона, указывается в документе.
"Новые очаги напряженности не отвечают ничьим интересам и грозят стать плодородной почвой для терроризма и насильственного экстремизма", - подчеркнул МИД Италии.
США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. Сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки в Багдаде начались акции протеста у посольства США.