МИД Италии серьезно озабочен последним развитием ситуации в Ираке

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке

РИМ, 3 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. МИД Италии выразил в пятницу серьезную озабоченность в связи с последним развитием ситуации в Ираке и убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

"Последнее развитие ситуации в Ираке вызывает серьезную озабоченность. В последние дни мы стали свидетелями опасной эскалации, кульминацией которой стало убийство иранского генерала Сулеймани", - говорится в заявлении итальянского МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Италия настоятельно призывает действовать сдержанно и ответственно, сохраняя открытыми каналы диалога и избегая действий, которые могут иметь серьезные последствия для всего региона, указывается в документе.

"Новые очаги напряженности не отвечают ничьим интересам и грозят стать плодородной почвой для терроризма и насильственного экстремизма", - подчеркнул МИД Италии.