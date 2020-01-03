Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Переговоры Москвы и Минска

Россия и Белоруссия до конца минувшего года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. В конце декабря президентзаявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.

Однако контракты к 1 января так и не заключили. Ранее днем стало известно, что с начала года прекратилась подача сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке, загрузка обоих заводов снизилась до технологического минимума. При этом в "Белнефтехиме" заявили, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов, причем прорабатываются поставки "по различным направлениям, а не только из России". Пока заводы работают на накопленных запасах.