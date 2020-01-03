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2020-01-03T23:59+0300
https://ria.ru/20200103/1563100593.html
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
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РИА Новости

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

21:33 03.01.2020 (обновлено: 23:59 03.01.2020)
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© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
© AP Photo / Sergey Grits
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении", — сказал он.

Стенд ПАО Транснефть
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Переговоры Москвы и Минска

Россия и Белоруссия до конца минувшего года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.
Однако контракты к 1 января так и не заключили. Ранее днем стало известно, что с начала года прекратилась подача сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке, загрузка обоих заводов снизилась до технологического минимума. При этом в "Белнефтехиме" заявили, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов, причем прорабатываются поставки "по различным направлениям, а не только из России". Пока заводы работают на накопленных запасах.
В последние дни года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком. Кроме того, он поручил обеспечить альтернативные поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу "Дружба", пригрозив "забрать у России две трубы".
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнуть договоренности не удалось, но диалог будет продолжен и апокалиптические сценарии рассматривать не стоит.
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Цены на нефтьБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Снизят цену для Белоруссии и Украины и поднимут цены на бензин и дизель для россиян.
3 января, 21:53
Сергей Кукин
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Нефть принадлежит не России, а олигархам в Англии и родственникам .. А народ за то , чтобы цены были ниже и для россиян и для белорусов
3 января, 21:47
Ю.Юрий .
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