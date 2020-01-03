В МВБ США оценили потенциальные угрозы из-за убийства Сулеймани

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Угроз территории США после убийства в Ираке американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани сейчас нет, заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Вулф.
"Министерство внутренней безопасности готово противостоять и бороться с любыми угрозами, с которыми сталкивается наша родина. Хотя в настоящее время нет никаких конкретных, заслуживающих доверия угроз против нашей родины (территории США – ред.), министерство продолжает следить за ситуацией и работать с нашими федеральными, государственными и местными партнерами для обеспечения безопасности каждого американца", - говорится в заявлении.
Вулф также сообщил, что он провел совещания, чтобы оценить потенциальные новые угрозы и ответные действия для реагирования на "постоянно меняющийся характер угроз".
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.