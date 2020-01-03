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Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
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РИА Новости

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

21:28 03.01.2020 (обновлено: 22:33 03.01.2020)
29673
© SAMSUNG Samsung Galaxy Note10 Lite
 Samsung Galaxy Note10 Lite
© SAMSUNG
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Galaxy S10 Lite получил тройную основную камеру с ультраширокоугольным, стандартным и макрообъективами. Стандартная камера получит разрешение 48 мегапикселей, "ширик" — 12 мегапикселей, а камера с макрообъективом — пять мегапикселей. В верхней части дисплея установлена фронтальная камера на 32 мегапикселя. Оптика оснащена системой оптической стабилизации изображения Super Steady OIS.
Гаджет работает на базе чипсета Snapdragon 855, имеет шесть или восемь гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной.
Galaxy Note10 Lite поддерживает работу с электронным пером S Pen, позволяющим делать заметки и удаленно управлять некоторыми функциями смартфона. Оперативная и встроенная память у модели такие же, как у S10 Lite, но используется процессор Exynos 9810, разработанный Samsung.
© SAMSUNG

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Note10 Lite
1 из 3

Samsung Galaxy Note10 Lite

© SAMSUNG
© SAMSUNG

Samsung Galaxy Note10 Lite

 Samsung Galaxy Note10 Lite
2 из 3

Samsung Galaxy Note10 Lite

© SAMSUNG
© SAMSUNGSamsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy S10 Lite
3 из 3
Samsung Galaxy S10 Lite
© SAMSUNG
1 из 3

Samsung Galaxy Note10 Lite

© SAMSUNG
2 из 3

Samsung Galaxy Note10 Lite

© SAMSUNG
3 из 3
Samsung Galaxy S10 Lite
© SAMSUNG
На Galaxy Note10 Lite установлена тройная основная камера со стандартным, широкоугольным и телезум-объективами. Их разрешение составляет 12 мегапикселей. Для фронтальной камеры показатель составляет 32 мегапикселя.
Оба смартфона оснащены 6,7-дюймовыми экранами с разрешением FullHD+.
В России стоимость Galaxy S10 Lite составит 44 990 рублей, Note10 Lite — 33 990 рублей. В продажу оба гаджета поступят в середине января.
Смартфон
26 декабря 2019, 16:56
Назван самый покупаемый в России смартфон
662155561
Обсудить 4
SamsungРоссияТехнологииЭкономика
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