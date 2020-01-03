В Кирове приостановили членство в ЕР депутата, стрелявшего в собак

"Законы одинаковы для всех, и все обязаны их исполнять. Кроме того, членство в партии и статус депутата областного заксобрания, безусловно, накладывают дополнительную ответственность. У нас нет и никогда не будет ситуаций, что кто-то кого-то прикрывает. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело, и в его рамках будет дана правовая оценка произошедшего. Уверен, она будет объективной вне зависимости от депутатского статуса", — подчеркнул Васильев.