В Кирове приостановили членство в ЕР депутата, стрелявшего в собак

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Членство в партии "Единая Россия" депутата законодательного собрания Кировской области Вячеслава Ягдарова, который подозревается в убийстве двух собак, приостановлено, сообщается на сайте Кировского регионального отделения партии.
По данным следствия, 29 декабря в Зуевском районе Кировской области депутат областного заксобрания шестого созыва "из хулиганских побуждений без значительного повода" застрелил из ружья двух собак местного жителя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных второй частью статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животными") и второй частью статьи 167 УК России ("Умышленное уничтожение чужого имущества").
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"Руководящим органом партии "Единая Россия" членство в партии Вячеслава Ягдарова было приостановлено до соответствующего решения суда или правоохранительных органов", — говорится в сообщении на сайте реготделения.
Секретарь Кировского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Кировской области Игорь Васильев, комментируя решение однопартийцев, заявил, что "неприкасаемых людей не существует".
"Законы одинаковы для всех, и все обязаны их исполнять. Кроме того, членство в партии и статус депутата областного заксобрания, безусловно, накладывают дополнительную ответственность. У нас нет и никогда не будет ситуаций, что кто-то кого-то прикрывает. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело, и в его рамках будет дана правовая оценка произошедшего. Уверен, она будет объективной вне зависимости от депутатского статуса", — подчеркнул Васильев.
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