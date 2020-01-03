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Лидер демократов в США раскритиковал Трампа после убийства Сулеймани
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РИА Новости

Лидер демократов в США раскритиковал Трампа после убийства Сулеймани

21:22 03.01.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, совершенное в четверг в Ираке американскими силами, может привести к новой "бесконечной войне" для США, считает лидер демократов в сенате Чак Шумер.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
"Решение президента, возможно, уже привело к сложной и опасной ситуации на Ближнем Востоке. Риск гораздо более длительных военных действий на Ближнем Востоке стал ощутимым и неизбежным. Эти действия вполне могут привести нашу страну к еще одной бесконечной войне – той самой бесконечной войне, в которую президент Трамп обещал нас не втягивать", - сказал Шумер, выступая в сенате.
"На мой взгляд, у президента нет полномочий (вести) войну с Ираном. Если он планирует значительное увеличение войск и потенциально длительное противостояние, то администрации потребуется получить одобрение конгресса и одобрение народа Америки", - добавил сенатор, отметив, что есть много вопросов относительно как политики администрации на Ближнем Востоке, так и последствий убийства Сулеймани.
В свою очередь лидер республиканцев Митч Макконнелл сообщил, что представители администрации на следующей неделе проинформируют сенаторов об операции по ликвидации Сулеймани и следующих шагах.
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