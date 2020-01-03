Лидер демократов в США раскритиковал Трампа после убийства Сулеймани

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

"На мой взгляд, у президента нет полномочий (вести) войну с Ираном. Если он планирует значительное увеличение войск и потенциально длительное противостояние, то администрации потребуется получить одобрение конгресса и одобрение народа Америки", - добавил сенатор, отметив, что есть много вопросов относительно как политики администрации на Ближнем Востоке, так и последствий убийства Сулеймани.