Постпред Сирии при ООН назвал убийство Сулеймани казнью вне закона

ООН, 3 янв - РИА Новости. Постпред САР при ООН Постпред САР при ООН Башар Джаафари назвал казнью и убийством вне закона устранение американцами в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани

"Это незаконный акт убийства. Сирия считает это вопиющим актом агрессии, убийством, казнью иностранного гражданина в чужом государстве", - сказал Джаафари.

"САР строжайшим образом осуждает криминальную агрессию США , которая привел к убийству генерала Сулеймани", - отметил он.

По его словам, это убийство определенно повлияет на ситуацию во всем регионе.