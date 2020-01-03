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США перебросят три тысячи военных на Ближний Восток
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РИА Новости

США перебросят три тысячи военных на Ближний Восток

21:10 03.01.2020 (обновлено: 00:38 04.01.2020)
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© AFP 2019 / Delil SouleimanАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии
© AFP 2019 / Delil Souleiman
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США перебросят дополнительно три тысячи военных на Ближний Восток на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, передает CNN со ссылкой на представителя американского минобороны.
В регион направят силы быстрого реагирования 82-й дивизии ВДВ.
Ранее министр обороны Соединенных Штатов Майк Эспер заявил, что после атаки на американское посольство в Багдаде на Ближний Восток перебросят 750 солдат.
В четверг США провели операцию против Касема Сулеймани, нанеся ракетный удар по аэропорту Багдада. Среди погибших, помимо Сулеймани, лидеры шиитского ополчения Ирака и офицеры КСИР. Тегеран пообещал отомстить за смерть иранского генерала.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Вчера, 20:52
Генсек ООН обсудил с постпредом США ситуацию с убийством Сулеймани
97111937
Обсудить 6
Гибель иранского генерала Касема СулейманиБлижний ВостокМинистерство обороны СШАБагдад (город)ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Ничего нового - устроили кровавое преступления (оборонительное), теперь посылают орду головорезов Иран запугивать. А закончится все тем, что у Ирана будет ядерное оружие - единственное средство от американских копыт.
3 января, 21:27
МСМаксим Солдусов
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