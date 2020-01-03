США перебросят три тысячи военных на Ближний Восток

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США перебросят дополнительно три тысячи военных на Ближний Восток на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, передает CNN со ссылкой на представителя американского минобороны.
В регион направят силы быстрого реагирования 82-й дивизии ВДВ.
Ранее министр обороны Соединенных Штатов Майк Эспер заявил, что после атаки на американское посольство в Багдаде на Ближний Восток перебросят 750 солдат.
В четверг США провели операцию против Касема Сулеймани, нанеся ракетный удар по аэропорту Багдада. Среди погибших, помимо Сулеймани, лидеры шиитского ополчения Ирака и офицеры КСИР. Тегеран пообещал отомстить за смерть иранского генерала.