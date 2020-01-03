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https://ria.ru/20200103/1563099810.html
Госсекретарь США Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани
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РИА Новости

Госсекретарь США Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани

20:37 03.01.2020 (обновлено: 00:09 04.01.2020)
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeИранские полицейские во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Иранские полицейские во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем Майком Помпео убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, заявили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора.
"Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства — члена ООН да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения", — заявили в МИД.
"Российский министр указал, что данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив — ведет к новому витку эскалации. Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров", — подчеркнули в российском дипведомстве.
Накануне США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого, помимо командующего "Кудс", погибли еще десять человек. В их числе — заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.
В Пентагоне заявили, что удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника.
Убийство Сулеймани осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал действия Вашингтона "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что мир столкнулся с проявлением новой реальности, в которой стало возможным убийство официального лица суверенного государства без какой-либо правовой основы.
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AP Photo / Vahid Salemi

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
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Обсудить 38
Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиСергей ЛавровРоссияИранСШАМИД РФВ мире
Популярные комментарии
МИД РФ: "С последствиями убийства Сулеймани вынужден будет разбираться не только регион, а весь мир." - Правильно, т.к. это реакция США на сближение России с Китаем и Ираном в условиях противостояния с Западом, развязанную Россией гонку вооружений путем опережающего развития СНВ и отказа от решения проблемы ПРО, и намерение Путина победить в этом противостоянии! Таким образом США дали понять, что не допустят победы варваров над цивилизацией...
3 января, 22:17
igor.guess
2010100420
А что ООН реально может против постоянного члена? Да реально ничего. Нагнуть может только решение совбеза, но США его легко заблокируют.
3 января, 21:27
zzaa_stss
33200002
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