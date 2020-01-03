Усманов назвал возможных наследников

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Во время беседы репортер поинтересовался, как Усманов собирается решать вопрос "преемственности". В ответ топ-менеджер заявил, что "жизнь не вечна". Он также напомнил, что ему на его пути помогали многие люди.
"Поэтому я хочу помочь своей семье и своим топ-менеджерам, отдав им свои акции", — сказал Усманов.
Он добавил, что первую половину отдал бы родным, а вторую — сотрудникам, которые этого заслуживают. По словам Усманова, все, кто находится на высоких позициях, "примут участие" в этом процессе.
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"Такова моя природа. Если у вас есть что-то, полученное от судьбы, вы должны поделиться этим", — заключил он.
Алишер Усманов является основателем и основным акционером компании USM Holdings. Он входит в число богатейших россиян. Состояние Усманова оценивается в 12,6 миллиарда долларов.