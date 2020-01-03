Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T00:01+0300
https://ria.ru/20200103/1563099700.html
Усманов назвал возможных наследников
https://cdn25.img.ria.ru/images/149854/71/1498547174_0:225:2698:1742_1036x0_80_0_0_450d34ffec8838a1820632fea0843050.jpg
РИА Новости

Усманов назвал возможных наследников

20:31 03.01.2020 (обновлено: 00:01 04.01.2020)
71528
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОснователь компании USM Holdings Алишер Усманов
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Во время беседы репортер поинтересовался, как Усманов собирается решать вопрос "преемственности". В ответ топ-менеджер заявил, что "жизнь не вечна". Он также напомнил, что ему на его пути помогали многие люди.
"Поэтому я хочу помочь своей семье и своим топ-менеджерам, отдав им свои акции", — сказал Усманов.
Он добавил, что первую половину отдал бы родным, а вторую — сотрудникам, которые этого заслуживают. По словам Усманова, все, кто находится на высоких позициях, "примут участие" в этом процессе.
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
30 декабря 2019, 09:19
Названы наиболее разбогатевшие российские миллиардеры
"Такова моя природа. Если у вас есть что-то, полученное от судьбы, вы должны поделиться этим", — заключил он.
Алишер Усманов является основателем и основным акционером компании USM Holdings. Он входит в число богатейших россиян. Состояние Усманова оценивается в 12,6 миллиарда долларов.
235218714122
Обсудить 16
Алишер УсмановОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Надеюсь у него и ему подобных с наследниками земля под ногами гореть будет.
3 января, 21:22
ccomissarkattani
36202015
Меня всегда забавляло, что самый богатый человек в России - узбек
3 января, 21:28
Влад Третьяк
24150006
Рекомендуем
Стенд ПАО Транснефть
"Транснефть" объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский раскрыл свои доходы
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонскую возмутили "петросяновские каламбурчики" и "муси-пуси" по ТВ
Иранские полицейские во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Госсекретарь США Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Продажа лотерейных билетов
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Посетитель разливает водку в баре
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Президент Crocus Group Араз Агаларов
Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Семейные отношения
Названы российские города, в которых чаще всего ругаются матом
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире
Остров Пасхи
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
03:30В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Под авиаудар в Багдаде попали медики шиитского ополчения
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
Лента новостейМолния