Усманов назвал возможных наследников

Во время беседы репортер поинтересовался, как Усманов собирается решать вопрос "преемственности". В ответ топ-менеджер заявил, что "жизнь не вечна". Он также напомнил, что ему на его пути помогали многие люди.

"Поэтому я хочу помочь своей семье и своим топ-менеджерам, отдав им свои акции", — сказал Усманов.

Он добавил, что первую половину отдал бы родным, а вторую — сотрудникам, которые этого заслуживают. По словам Усманова, все, кто находится на высоких позициях, "примут участие" в этом процессе.

"Такова моя природа. Если у вас есть что-то, полученное от судьбы, вы должны поделиться этим", — заключил он.